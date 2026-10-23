"James Rodríguez, en Nacional, está bien, relajado, comparte con su familia y lo apoyan"

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional sigue dando de qué hablar, no solo por lo que representa para el fútbol colombiano, sino también por el momento personal y deportivo que atraviesa el mediocampista. Abel Aguilar, quien compartió con él en la Selección Colombia, se refirió a su presente y destacó que lo ve tranquilo, disfrutando del fútbol y rodeado de personas que lo respaldan.

Las declaraciones se dieron durante el evento organizado por los 20 años de la Fundación Tiempo de Juego, que reunió a varias figuras del balompié en un partido de las estrellas. Allí, Aguilar fue consultado sobre si había tenido contacto con James desde su llegada al conjunto antioqueño.

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"No hemos hablado, pero lo veo bien, tranquilo, jugando y disfrutando. En algún momento de la vida, uno busca es eso: estar bien, relajado, compartir con la familia, tener gente que te apoye y un club que te brinde herramientas. Se lo merece por todo lo que ha hecho en su carrera", expresó el exvolante.

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Otro de los temas abordados fue sobre un posible regreso de James Rodríguez al combinado nacional, teniendo en cuenta que, tras el Mundial 2026, cerró ese capítulo y se despidió.



Aguilar señaló que esa determinación dependía tanto del propio futbolista como del cuerpo técnico. Para el exinternacional colombiano, lo fundamental es que James se encuentre en buenas condiciones y pueda disfrutar de su actividad deportiva.

James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, en medio de un entrenamiento Twitter de Atlético Nacional

"Eso lo decidía el entrenador o él mismo. Lo importante es que está bien, jugando y cuando no hay lesiones, está tranquilo", comentó.

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Por último, recordó que las lesiones han condicionado algunos momentos de la carrera del mediocampista, afectando su continuidad y adaptación en determinados equipos.

"Además que, en algún momento, tuvo un tema de lesiones que lo limitó y le frenó el progreso y la adaptación en algunos clubes. Lo veo bien y es lo que importa", sentenció.