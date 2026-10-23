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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "James Rodríguez, en Nacional, está bien, relajado, comparte con su familia y lo apoyan"

"James Rodríguez, en Nacional, está bien, relajado, comparte con su familia y lo apoyan"

Ya han pasado algunos meses desde que James Rodríguez llegó al conjunto 'verdolaga', en 2026, y uno de sus excompañeros en la Selección Colombia habló de ello.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay II-2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Atlético Nacional

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional sigue dando de qué hablar, no solo por lo que representa para el fútbol colombiano, sino también por el momento personal y deportivo que atraviesa el mediocampista. Abel Aguilar, quien compartió con él en la Selección Colombia, se refirió a su presente y destacó que lo ve tranquilo, disfrutando del fútbol y rodeado de personas que lo respaldan.

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Las declaraciones se dieron durante el evento organizado por los 20 años de la Fundación Tiempo de Juego, que reunió a varias figuras del balompié en un partido de las estrellas. Allí, Aguilar fue consultado sobre si había tenido contacto con James desde su llegada al conjunto antioqueño.

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"No hemos hablado, pero lo veo bien, tranquilo, jugando y disfrutando. En algún momento de la vida, uno busca es eso: estar bien, relajado, compartir con la familia, tener gente que te apoye y un club que te brinde herramientas. Se lo merece por todo lo que ha hecho en su carrera", expresó el exvolante.

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Otro de los temas abordados fue sobre un posible regreso de James Rodríguez al combinado nacional, teniendo en cuenta que, tras el Mundial 2026, cerró ese capítulo y se despidió.

Aguilar señaló que esa determinación dependía tanto del propio futbolista como del cuerpo técnico. Para el exinternacional colombiano, lo fundamental es que James se encuentre en buenas condiciones y pueda disfrutar de su actividad deportiva.

James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, en medio de un entrenamiento
James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, en medio de un entrenamiento
Twitter de Atlético Nacional

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"Eso lo decidía el entrenador o él mismo. Lo importante es que está bien, jugando y cuando no hay lesiones, está tranquilo", comentó.

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Por último, recordó que las lesiones han condicionado algunos momentos de la carrera del mediocampista, afectando su continuidad y adaptación en determinados equipos.

"Además que, en algún momento, tuvo un tema de lesiones que lo limitó y le frenó el progreso y la adaptación en algunos clubes. Lo veo bien y es lo que importa", sentenció.

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