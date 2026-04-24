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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 1-1 Junior

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 1-1 Junior

Este viernes, el fútbol colombiano nuevamente tuvo acción con el empate entre 'motilones' y 'tiburones', quienes no se sacaron diferencias en el estadio General Santander.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Cúcuta y Junior, por Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Cúcuta y Junior, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

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