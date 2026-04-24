Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 1-1 Junior

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Este viernes 24 de abril, la Liga BetPlay le dio desarrollo a la jornada 18 del fútbol colombiano, con un emocionante y reñido empate, por 1-1, entre Cúcuta y Junior de Barranquilla.
Cabe destacar que los 'tiburones' ya están clasificados a las finales, mientras que los 'motilones'; quienes ya están eliminados, más bien lucha por su permanencia en la primera categoría en el balompié de nuestro país.
Desde muy temprano, el cuadro barranquillero buscó el arco rival con mucha insistencia; tanto, que a los 32 minutos Luis Fernando Muriel se encontró con un gran centro, cabeceando la pelota, para convertir el primer gol del encuentro.
El atacante 'tiburón' se levantó por encima de los centrales cucuteños, quienes poco pudieron hacer para evitar la anotación.
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Sin embargo, cinco minutos después, Luifer Hernández igualó el encuentro de manera parcial, con un auténtico golazo, que dejó 'frío' al Junior, en el estadio General Santander.
En el complemento, las cosas fueron diferentes, pues hubo pocas opciones de gol; más bien, se presentó un encuentro muy estratégico y táctico, con los dos equipos priorizando la parte defensiva, pensando en que el punto les sirve a ambos.
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Y al final, el encuentro culminó con un 1-1 que repartió una unidad tanto para Junior, como para Cúcuta Deportivo; cuadro que en las últimas jornadas ha salido de las últimas tres casillas en la tabla, aunque no le alcanza para ingresar a la fiesta de los ocho, en este semestre.
Pasto 1-2 Independiente Santa Fe
Millonarios 2-0 Tolima
Cúcuta 1-1 Junior de Barranquilla
Sábado 25 de abril
Atlético Bucaramanga vs. Jaguares
Hora: 2:00 p.m.
Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional
Hora: 4:00 p.m.
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Deportivo Cali vs. América de Cali
Hora: 6:10 p.m.
Independiente Medellín vs. Fortaleza
Hora: 8:30 p.m.
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Domingo 26 de abril
Águilas Doradas vs.Once Caldas
Hora: 4:00 p.m.
Llaneros vs. Alianza FC
Hora: 6:10 p.m.
Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó
Hora: 8:20 p.m.
|Posición
|Equipo
|PJ
|GD
|Puntos
|1
|Atlético Nacional
|17
|22
|40
|2
|Pasto
|18
|5
|34
|3
|Junior
|18
|6
|32
|4
|Tolima
|18
|10
|30
|5
|América
|17
|10
|30
|6
|Once Caldas
|17
|8
|29
|7
|Santa Fe
|18
|5
|26
|8
|Millonarios
|18
|8
|25
|9
|Inter de Bogotá
|17
|-2
|25
|10
|Deportivo Cali
|17
|3
|23
|11
|Medellín
|17
|2
|23
|12
|Bucaramanga
|17
|7
|22
|13
|Águilas Doradas
|17
|-6
|22
|14
|Llaneros
|17
|0
|21
|15
|Fortaleza
|17
|-5
|19
|16
|Cúcuta
|18
|-11
|16
|17
|Alianza
|17
|-14
|15
|18
|Jaguares
|17
|-15
|14
|19
|Boyacá Chicó
|17
|-16
|14
|20
|Deportivo Pereira
|17
|-17
|7