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Gol Caracol  / De salir campeón con América, a liderar ambicioso proyecto en selección, de cara al Mundial 2030

De salir campeón con América, a liderar ambicioso proyecto en selección, de cara al Mundial 2030

Reveladora noticia da de qué hablar en las últimas horas, luego de que se confirmara la llegada de un examericano a selección centroamericana. Todo, con el objetivo puesto en el Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Juan Cruz Real levantando título con América, en 2020.
Juan Cruz Real levantando título con América, en 2020.
Foto: Colprensa.

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