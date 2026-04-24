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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Edwin Congo señaló a figura del Real Madrid que tenía caries; "afectaba lo muscular"

Edwin Congo señaló a figura del Real Madrid que tenía caries; "afectaba lo muscular"

El exfutbolista colombiano se confesó y contó curiosa anécdota sobre uno de sus compañeros en el cuadro 'merengue', quien era el principal referente del equipo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Edwin Congo, exjugador colombiano que tuvo paso por el Real Madrid.
Edwin Congo, exjugador colombiano que tuvo paso por el Real Madrid.
Foto: Getty Images.

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