Edwin Congo señaló a figura del Real Madrid que tenía caries; "afectaba lo muscular"

Edwin Congo, quien fue jugador del Real Madrid en 1999; nuevamente dio de qué hablar en el entorno ‘merengue’, por una curiosa anécdota, en la que estuvo relacionada la gran y principal figura de aquel equipo español, como lo era Luis Figo.

Y es que, el colombiano, quien tiene conocimientos destacados en la ortodoncia; contó historia sobre el portugués, quien tuvo que pasar por el odontólogo para quitarse un problema físico de raíz, que lo estaba aquejando y por el que no sabía realmente cómo encontrarle solución.

Y para hablar de esto, Congo charló con 'El Cafelito', un programa de entrevistas del periodista Josep Pedrerol, quien le preguntó al ‘cafetero’ sobre su afinidad con esta rama médica y la manera en la que logró implementarla al fútbol.

"Hay que cepillarse cada noche. Existe relación entre las caries y las lesiones. Muchos jugadores no lo saben. Hay muchos jugadores que sufren lesiones y todo viene por las infecciones que van desde ahí. La caries está totalmente ligada a la parte nerviosa. La parte nerviosa se va a la sangre, de la sangre al músculo… y lesión", sentenció el colombiano, dejando claro que lo que parece un simple problema dental, podría traer consecuencias peligrosas en la salud, especialmente para los futbolistas.



Reflejo de esto fue el astro luso, figura en Real Madrid, pero que por un tema de ortodoncia sufrió físicamente. “A Figo le pasó eso. Tenía una caries, no sabía que tenía una caries y le estaba ocasionando un problema muscular. Se la quitaron y se le quitó", contó Edwin Congo.

Luis Figo, exjugador del Real Madrid AFP

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Sumado a eso, y hablando ya sobre temas más afines al fútbol actual; el exjugador ‘cafetero’ dio su opinión sobre a quién considera el mejor jugador del mundo, descartando a Luis Díaz, Lamine Yamal, Erling Haaland y el mismo Kylian Mbappé. Sorprendió con su respuesta.

"Siempre al servicio de su equipo y de sus compañeros. No deja que un compañero suyo se caiga. Y si se cae, el va y le hace el puesto. Eso es un jugador de fútbol. Es un espejo en el que mirarse para que la esencia del fútbol no se pierda", citó Edwin Congo, dejando claro que el uruguayo es, a su concepto, el mejor del mundo en la actualidad, por todo lo que le ofrece al cuadro ‘merengue’ con y sin la pelota en los pies.