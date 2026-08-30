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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 0-0 Inter de Bogotá

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 0-0 Inter de Bogotá

El cuadro 'embajador' no pudo sumar de a tres en casa y, frente a un difícil Inter de Bogotá; cedió en casa, por la octava jornada de la Liga BetPlay.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Internacional de Bogotá, por Liga.
Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Internacional de Bogotá, por Liga.
Foto: Colprensa.

Este domingo 30 de agosto, la Liga BetPlay II-2026 le dio continuidad a la octava jornada del fútbol colombiano, con Millonarios como uno de los principales protagonistas.

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El equipo 'embajador', que recibió a Internacional de Bogotá en El Campín, igualó 0-0 con los capitalinos.

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No obstante, quien le dio apertura a la jornada dominical fue Águilas Doradas y Boyacá Chicó, que empataron 2-2, en un partidazo, disputado en el estado Cincuentenario de la ciudad de Medellín.

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Los tantos del compromiso fueron autoría del 'Caballo' Márquez y Andrés Mosquera Guardia, por parte de los antioqueños; mientras que los boyacenses marcaron con Jacobo Pimentel y Sebastián Salazar.

A los minutos después, Independiente Medellín venció por 2-1 a un Llaneros, que lo intentó hasta el final del compromiso.

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Por parte de los paisas, Juan Fernando Quintero fue protagonista, poniendo una asistencia en el triunfo 'poderoso', que ganó con tantos de Jeison Medina y John Montaño.

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Minutos después, la pelota rodó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde Millonarios no pudo vencer a Internacional de Bogotá, que, incluso, tuvo hasta para vencer al azul en condición de visitante.

El cuadro 'embajador' tuvo pasajes muy buenos en materia de ataque. Sin embargo, la falta de eficacia y ese pase final en el último cuarto de cancha solo dejó en intentos aislados las acciones ofensivas de los dirigidos por Fabián Bustos.

Por su parte, Inter de Bogotpa tuvo uno que otro contraataque, con el que pudo irse arriba del marcador. No obstante, faltó resolución en esa última fase de la jugada y todo terminó en empate 0-0 para ambos equipos.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá:

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ClubPJPTSGD
1América717+13
2Atlético Nacional512+8
3Medellín512+3
4Millonarios611+4
5Llaneros711+1
6Tolima510+2
7Águilas Doradas59+2
8Bucaramanga59+2
9Cúcuta68-4
10Deportivo Cali57+2
11Internacional77-2
12Once Caldas56+3
13Santa Fe66+1
14Fortaleza66-1
15Jaguares65-5
16Deportivo Pereira32-1
17Junior52-4
18Alianza62-7
19Boyacá Chicó52-10
20Pasto61-7
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