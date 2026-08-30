Definido el futuro de Marlos Moreno, de buen momento en Nacional; jugosa oferta de Brasil

Marlos Moreno ha vuelto a tomar confianza y está siendo figura en el Atlético Nacional dirigido por Lucas González, DT que lo ha respaldado y está sacando nuevamente una buena versión del habilidoso atacante.

Y en medio de su buen presente con los ‘verdolagas’, y viniendo de anotar un doblete en la goleada 1-5 sobre Alianza FC, en Valledupar, el sábado, también se habló en las últimas horas sobre los rumores que lo ponían afuera del cuadro antioqueño.

La oferta que le llegó a Marlos Moreno fue de Brasil, especialmente del Sport Recife, quien quiso convencerlo de nuevamente dar el salto internacional, tras reencontrar su fútbol en Atlético Nacional, en el fútbol colombiano.

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El periodista César Luis Merlo detalló que “el futuro de Marlos se mantendrá en el fútbol colombiano. Aunque el Sport Recife de Brasil realizó una propuesta formal para incorporar al atacante con un contrato por 18 meses, el jugador no pudo destrabar su salida y se cayó la llegada”.



🚨Marlos Moreno no logra salir de Atlético Nacional y se cae su llegada a Sport Recife.

🤝 @tribuna_ftbl ⬇️https://t.co/9uRA7eLN9q — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 29, 2026

Así las cosas, el habilidoso atacante será siendo clave importante para el técnico de Nacional, Lucas González, a quien le ha respondido ya con cuatro anotaciones y una asistencia. De hecho, en la pasada fecha había marcado un golazo, para la victoria 2-1 sobre el Deportivo Cali. También le había anotado a Jaguares, y ahora se fue de doblete contra Alianza FC.

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¿En qué equipos ha jugado Marlos Moreno?

Inició su carrera en el exterior en 2016, cuando, después de destacar con Atlético Nacional y conquistar la Copa Libertadores, fue fichado por el Manchester City. El club inglés lo incorporó como una apuesta de futuro, pero inmediatamente comenzó una extensa etapa de cesiones. Su primera experiencia en Europa fue con el Deportivo La Coruña, en España, durante la temporada 2016-2017. Posteriormente pasó por el Girona, aunque tuvo poca continuidad. En 2018 regresó temporalmente a Sudamérica para jugar con Flamengo, donde consiguió marcar un gol. En 2019 continuó su recorrido internacional con Santos Laguna, en México, y después con Portimonense, en Portugal.

Marlos Moreno cuando fue anunciado en el Manchester City. Foto oficial del Manchester City

Su trayectoria continuó en Bélgica, donde defendió los colores del Lommel y posteriormente del Kortrijk. Estas experiencias le permitieron conocer diferentes estilos de juego y acumular minutos en varias competiciones europeas. En 2022 terminó su vínculo con el Manchester City y pasó al Troyes de Francia, aunque su participación fue limitada. Más tarde, en 2023, jugó cedido en el Konyaspor de Turquía, club en el que logró mayor continuidad y permaneció hasta 2024. Ese mismo año regresó al fútbol español para incorporarse al Tenerife. Tras esta larga aventura internacional, que incluyó clubes de España, Inglaterra, Brasil, México, Portugal, Bélgica, Francia y Turquía, Moreno volvió a Atlético Nacional en 2025, cerrando una etapa de casi una década fuera de Colombia.