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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga de España femenina, tras triunfo de Linda Caicedo

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga de España femenina, tras triunfo de Linda Caicedo

DE la mano de la colombiana; Real Madrid femenino venció a Atlético de Madrid este domingo, sumando tres importantes puntos que los ayudó a escalar en la tabla de posiciones.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid.
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid.
X de @realmadridfem

El Barcelona arrancó este domingo la Liga F Moeve como la terminó, con una goleada ante el Costa Adeje Tenerife (5-0), en una jornada inaugural en la que el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid en un bronco derbi madrileño (3-2) y el Deportivo Alavés celebró su regreso a Primera con una victoria ante el Valencia (2-0).

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El vigente campeón dejó claras sus intenciones desde el primer partido. En su estreno liguero ante su afición, el conjunto dirigido por Pere Romeu endosó cinco goles al cuadro insular en un encuentro en el que la delantera Caroline Graham Hansen, con un doblete de asistencias, y la defensa Renee van Asten, que se estrenó como goleadora azulgrana, fueron las grandes protagonistas.

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Si el Barcelona comenzó con goleada, los dos principales aspirantes a discutir su hegemonía, que se prolonga desde la temporada 2019-2020, midieron sus fuerzas en una primera jornada marcada por la actuación, para lo bueno y para lo malo, de Felicia Schröder.

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La sueca, fichada por el Real Madrid por 1,5 millones de euros en una operación récord en el mercado del fútbol femenino, anotó un doblete en la primera mitad y lideró al conjunto dirigido por Pau Quesada. Sin embargo, su actuación quedó empañada por una acción antideportiva sobre Rosa Otermín que le costó la expulsión en la segunda parte.

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Los cinco goles del derbi se concentraron en el primer tiempo, entre ellos el tanto olímpico de Sandie Toletti para el conjunto blanco. Tras el descanso, también vio la roja Gio Garbelini, del Atlético de Madrid, por conducta violenta, una expulsión que redujo las opciones del cuadro rojiblanco de buscar, al menos, el empate (3-2).

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El Deportivo Alavés, por su parte, regresó a la máxima categoría del fútbol español tres años después y lo hizo por todo lo alto, con un triunfo ante su afición en Mendizorrotza. El equipo dirigido por Mikel Crespo se impuso al Valencia, el otro recién ascendido esta temporada.

Brima, tras una jugada individual culminada con un disparo cruzado ante Alice Pinguet en la primera mitad, y Ainhoa Guallar, en el minuto 68 al culminar con una definición de vaselina un contraataque perfectamente ejecutado, dieron el triunfo a las locales (2-0).

Finalmente, en el partido que abrió la jornada matinal, el Athletic Club remontó ante el Badalona Women el tanto inicial de Irina Uribe. Clara Pinedo, al filo del descanso, estableció el empate con un gran remate desde fuera del área, mientras que Ane Akona y Jone Amezaga, en la segunda mitad, culminaron la remontada para el conjunto vasco.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de España femenina:

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ClubPJGDPTS
1Barcelona1+53
2Athletic Club1+23
2Madrid1+23
4Alavés Gloriosas1+23
4Dux Logroño1+23
6Real Madrid femenino1+13
7Sevilla1+13
7Eibar Femenino1+13
9Atlético Madrid1-10
10Deportivo1-10
10Espanyol1-10
12Granada CF1-20
12Levante Badalona1-20
14Valencia1-20
14Real Sociedad1-20
16UD Tenerife1-50
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