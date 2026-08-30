Matías Orozco es nuevo futbolista del Brighton; dio el salto a Europa con tan solo 18 años

Hace un par de horas, desde territorio inglés confirmaron la noticia que ya se venía ‘cocinando’ desde hace varios días, respecto al futuro del joven futbolista colombiano, Matías Orozco.

Y es que, el ‘cafetero’, quien empezó a darse a conocer en el Deportivo Cali; ahora emigra hacia la siempre y complicada Premier League, para vestir los colores del Brighton, quien justamente viene de jugar contra el Chelsea por el rentado local.

A través de un comunicado oficial, que difundieron a través de todos sus medios oficiales; los ingleses confirmaron la llegada del futbolista colombiano, quien ya dio hasta posa con la camiseta de las ‘gaviotas’.

We are pleased to confirm the signing of Matias Orozco from Deportivo Cali on a five-year contract for undisclosed terms. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) August 30, 2026

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“Nos complace confirmar la firma de Matías Orozco procedente del Deportivo Cali con un contrato de cinco años por términos no revelados, sujeto a la finalización de los procesos regulatorios habituales”, indicó el comunicado del Brighton, confirmando la llegada del centrocampista de 18 años.



¿Qué plan tiene con Matías Orozco en el Brighton?

Justamente, para dar un poco de contexto respecto al nuevo fichaje del equipo; el mismo director deportivo del Brighton explicó las razones por las cuales pusieron el ‘ojo’ en el exfutbolista del Deportivo Cali, quien también tiene experiencia en la categoría Sub-20 de la Selección Colombia.

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“Hemos identificado a Matias como un joven talento prometedor y estamos muy contentos de incorporarlo al club. Ya tiene buena experiencia en Colombia y ahora lo cederemos a un club para la temporada 2026/27 para que pueda continuar su desarrollo”, indicó de entrada Mike Cave, para los medios oficiales del club inglés.

Además, el mismo director deportivo de las ‘gaviotas’ reveló que hay importantes expectativas con Matías Orozco, que ya viste la camisa del Brighton: “Tenemos muchas ganas de trabajar con él y ayudarle a alcanzar su máximo potencial”.

¿Qué viene para Matías Orozco, en el Brighton?

Si bien, el contrato lo vincula directamente al cuadro inglés; es verdad que en el combinado inglés Orozco todavía no va a jugar.

🚨✍🏽 Matías Orozco es oficialmente nuevo jugador del Brighton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



En las próximas horas se definirá el equipo al que va cedido. Portugal o España, los destinos más probables. pic.twitter.com/cA1UGUmyYn — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 30, 2026

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Según lo afirmó el periodista de Gol Caracol, Julián Capera; “en las próximas horas se definirá el equipo al que va cedido, siendo Portugal o España, los destinos más probables" para Matías Orozco.

Cabe destacar que el centrocampista de 18 años se incorporó al primer equipo del Cali la temporada pasada y disputó 24 partidos en la primera división colombiana, tras haber pasado a formar parte del primer equipo a los 16 años.

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Matías ha sido internacional en dos ocasiones con la selección sub-20 de Colombia y es el capitán del equipo.