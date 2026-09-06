Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez, fuerte tras el 3-3 con Jaguares: "hay que tener criterio con ciertos jugadores"

Teófilo Gutiérrez, fuerte tras el 3-3 con Jaguares: "hay que tener criterio con ciertos jugadores"

El goleador 'tiburón' se refirió al presente del cuadro barranquillero, luego de volver a ceder puntos de local frente a Jaguares, en la Liga BetPlay II-2026. Fue bastante crítico.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 6 de sept, 2026
Comparta en:
Teófilo Gutiérrez celebrando tanto con el Junior, por Liga.
Teófilo Gutiérrez celebrando tanto con el Junior, por Liga.
Foto: Colprensa.

El pasado sábado 5 de septiembre, Junior se midió frente a Jaguares en el clásico de la costa, correspondiente a la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026; con el estreno de Sebastián Viera como su nuevo entrenador.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que, en el estadio Romelio Martínez todos los presentes fueron espectadores de ‘lujo’ para uno de los encuentros más dinámicos y lleno de goles de toda la fecha, con un 3-3 final que repartió una unidad para cada equipo.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, sufrió un fuerte accidente en Monza, de la Fórmula 1
Más Deportes

Vea el fuerte accidente de Charles Leclerc en Monza que provocó que la carrera se detuviera

Enric Mas, ciclista español del Movistar Team, es líder de la Vuelta a España 2026
Ciclismo

¿Por qué se acortó la etapa 15 de la Vuelta a España 2026? Habló el director de carrera

Últimas noticias

Acción de juego en el duelo entre Junior vs. Jaguares, por la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Junior 3-3 Jaguares

Disputa entre jugadores de Nacional y América, en duelo de fogueo.
Fútbol Colombiano

El América vs Nacional se 'calentó'; tropel, con Alfredo Morelos como protagonista ¡Empujones y más!

Sin embargo, aunque muchos quedaron satisfechos con lo visto dentro del terreno de juego, quien sí salió molesto y dejando mensajes de autocrítica fue Teófilo Gutiérrez, quien atendió a los medios de comunicación en zona mixta, dando contundentes palabras por el presente del ‘tiburón’, que todavía no ha sumado su primera victoria en el campeonato.

Publicidad

“Tenemos que hacer los goles, la tuvimos ahí; es un grupo que se va a levantar, hay que tener paciencia. No estamos conformes tampoco, la camiseta de Junior pesa mucho y ustedes lo saben, pesa bastante, entonces hay que tener mucho criterio con ciertos jugadores y ellos ya lo saben, pero bueno”, indicó de entrada el futbolista ‘rojiblanco’, quien anotó uno de los tantos en el juego, a los pocos minutos de haber ingresado desde el banquillo de suplentes.

Sumado a eso, ‘Teo’ envió palabras directas hacia al aficionado ‘tiburón’, dejando claro que entienden su molestia e inconformismo con el presente del equipo, además de dejar claro que el tema más importante era ir en busca de victorias y títulos: “Los torneos son así y hay que asumirlo con responsabilidad, hablando las cosas, entendiendo al hincha y retomando los esfuerzos y sacando los marcadores, que eso es lo más importante”.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

“Lo que hablan son los triunfos y los títulos. A la gente lo que le gusta es ganar, en todo sentido y nosotros hemos ganado. Ahora nos ha costado ganar y tenemos que afrontarlo con altura, pero aquí no le agachamos la cabeza a nadie Hay mucha gente que llora cuando Junior queda campeón y siempre saca excusas, pero bueno, somos campeones legítimos, en todo sentido”, concluyó Teófilo Gutiérrez, dejando ‘picante’ mensaje a todos los críticos del equipo barranquillero, en este mal inicio de torneo.

Publicidad

Con este 3-3 frente a Jaguares; Junior solo suma tres unidades en seis encuentros, quedando estancado en la casilla 18 del rentado local, lejos de los puestos de clasificación y con menos margen de error en los encuentros que quedan por disputar.

Relacionados

Teófilo Gutiérrez

Junior de Barranquilla

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad