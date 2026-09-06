Teófilo Gutiérrez, fuerte tras el 3-3 con Jaguares: "hay que tener criterio con ciertos jugadores"

El pasado sábado 5 de septiembre, Junior se midió frente a Jaguares en el clásico de la costa, correspondiente a la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026; con el estreno de Sebastián Viera como su nuevo entrenador.

Y es que, en el estadio Romelio Martínez todos los presentes fueron espectadores de ‘lujo’ para uno de los encuentros más dinámicos y lleno de goles de toda la fecha, con un 3-3 final que repartió una unidad para cada equipo.

Sin embargo, aunque muchos quedaron satisfechos con lo visto dentro del terreno de juego, quien sí salió molesto y dejando mensajes de autocrítica fue Teófilo Gutiérrez, quien atendió a los medios de comunicación en zona mixta, dando contundentes palabras por el presente del ‘tiburón’, que todavía no ha sumado su primera victoria en el campeonato.

😳‼️ “Hay que tener cierto CRITERIO CON ALGUNOS JUGADORES y ellos lo saben.”



“LA CAMISETA DE JUNIOR PESA MUCHO” 🔥



🗣️ Las palabras de Teo Gutiérrez al terminar el partido. pic.twitter.com/KbOaQN6glv — Toque Sports (@ToqueSports) September 6, 2026

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“Tenemos que hacer los goles, la tuvimos ahí; es un grupo que se va a levantar, hay que tener paciencia. No estamos conformes tampoco, la camiseta de Junior pesa mucho y ustedes lo saben, pesa bastante, entonces hay que tener mucho criterio con ciertos jugadores y ellos ya lo saben, pero bueno”, indicó de entrada el futbolista ‘rojiblanco’, quien anotó uno de los tantos en el juego, a los pocos minutos de haber ingresado desde el banquillo de suplentes.



Sumado a eso, ‘Teo’ envió palabras directas hacia al aficionado ‘tiburón’, dejando claro que entienden su molestia e inconformismo con el presente del equipo, además de dejar claro que el tema más importante era ir en busca de victorias y títulos: “Los torneos son así y hay que asumirlo con responsabilidad, hablando las cosas, entendiendo al hincha y retomando los esfuerzos y sacando los marcadores, que eso es lo más importante”.

“Lo que hablan son los triunfos y los títulos. A la gente lo que le gusta es ganar, en todo sentido y nosotros hemos ganado. Ahora nos ha costado ganar y tenemos que afrontarlo con altura, pero aquí no le agachamos la cabeza a nadie Hay mucha gente que llora cuando Junior queda campeón y siempre saca excusas, pero bueno, somos campeones legítimos, en todo sentido”, concluyó Teófilo Gutiérrez, dejando ‘picante’ mensaje a todos los críticos del equipo barranquillero, en este mal inicio de torneo.

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Con este 3-3 frente a Jaguares; Junior solo suma tres unidades en seis encuentros, quedando estancado en la casilla 18 del rentado local, lejos de los puestos de clasificación y con menos margen de error en los encuentros que quedan por disputar.