Deportes Quindío y Real Cartagena llegaron a la última jornada de los cuadrangulares semifinales en el grupo B con opciones de instalarse en la final del Torneo BetPlay II-2026, eso sí, teniendo ventaja los 'cuyabros' que dependían de sí mismos.
Finalmente, fue la escuadra de Armenia la que logró instalarse en la gran definición al doblegar 0-2 a Real Cundinamarca en el Municipal de Mosquera. Deyman Cortés fue el autor de los festejos para el Quindío.
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Mientras que en el Jaime Morón León, el Real Cartagena goleó 5-0 a Tigres con una gran actuación de Fredy Montero, quien marcó tres tantos.
Así quedó la tabla en el grupo B de los cuadrangulares en el Torneo BetPlay; Quindío jugará la final
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|Posición
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Deportes Quindío
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|3
|12
|2
|Real Cartagena
|6
|3
|2
|1
|11
|5
|6
|11
|3
|Real Cundinamarca
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|-3
|5
|4
|Tigres
|6
|1
|2
|3
|2
|8
|-6
|5