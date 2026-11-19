Deportes Quindío y Real Cartagena llegaron a la última jornada de los cuadrangulares semifinales en el grupo B con opciones de instalarse en la final del Torneo BetPlay II-2026, eso sí, teniendo ventaja los 'cuyabros' que dependían de sí mismos.

Finalmente, fue la escuadra de Armenia la que logró instalarse en la gran definición al doblegar 0-2 a Real Cundinamarca en el Municipal de Mosquera. Deyman Cortés fue el autor de los festejos para el Quindío.

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Mientras que en el Jaime Morón León, el Real Cartagena goleó 5-0 a Tigres con una gran actuación de Fredy Montero, quien marcó tres tantos.

Así quedó la tabla en el grupo B de los cuadrangulares en el Torneo BetPlay; Quindío jugará la final

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