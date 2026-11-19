Corren las horas y se acerca más el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar, que se tiene previsto para este sábado 21 de noviembre de 2026 enfrentando a Japón y desde ya existe expectativa por ver en acción a los dirigidos por Freddy Hurtado en el certamen organizado por la FIFA.

En la nómina de jugadores del seleccionado colombiano se destaca la presencia de Samuel Martínez, un volante de creación de finas maneras y de calidad técnica que se destacó en el Sudamericano y que por esa razón despertó el interés de clubes europeos. Finalmente, el vallecaucano terminó firmando con el Liverpool, de la Premier League y en el que dejó una gran imagen Luis Díaz.

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Esa chapa tiene a Martínez llevándose muchos focos en las horas previas al toque inicial para Colombia en la cita mundialista, en la que se espera de nuevo ver lo mejor de su talento y creatividad en el conjunto de nuestro país.

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Pero mientras eso sucede, este jueves se conoció un posteo de parte de la agencia que representa al joven colombiano y en la que se compartieron varias fotografías de su visita a las instalaciones de la academia del conjunto inglés.



Junto a esas postales para el recuerdo, en la que también aparecieron los padres del jugador que estaba en Atlético Nacional, de igual manera se dejó un mensaje.

"Gracias Liverpool por la hospitalidad y el cariño con el que nos han recibido estos meses, tanto a Samuel como a su familia como a nosotros (Gegen Football). Seguimos paso a paso construyendo el futuro de Samuel Martínez", publicó en su cuenta el agente Daniel Neumuller.

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De esa forma, todo marcha viento en popa para uno de los nuevos y más promisorios futbolistas juveniles de Colombia, del que además se espera que haga un gran Mundial en tierras cataríes.

Hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs Japón en el Mundial Sub-17

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