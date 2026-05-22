Así va la negociación de Luis Amaranto Perea con Medellín, para ser el nuevo técnico del equipo

El banquillo de Independiente Medellín parece haber encontrado finalmente a su próximo dueño. Tras la destitución de Alejandro Restrepo hace algunas semanas, las directivas del 'Poderoso' han acelerado las gestiones para concretar la llegada de un viejo conocido de la casa. Según información revelada por el periodista Julián Capera a través de su cuenta de X, el máximo candidato es Luis Amaranto Perea, actual asistente técnico de la Selección Colombia que se prepara para el Mundial 2026, a quien el club ya le ha presentado una propuesta formal y sumamente ambiciosa.

La dirigencia del DIM no quiere soluciones temporales y apuesta por un proceso sólido. La oferta puesta sobre la mesa de Perea contempla un contrato por dos años. En el aspecto financiero, el club ha decidido realizar una inversión importante: las cifras económicas del salario propuesto son muy similares a las que en su momento se le ofrecieron a Leonel Álvarez, lo que demuestra el enorme interés institucional por convencer al exdefensor de la Selección Colombia. Esto según información del actual comentarista de Gol Caracol.

🚨🔴🔵 Ampliación: la propuesta de Independiente Medellín a Amaranto Perea es por un contrato de DOS AÑOS y un valor similar al que le ofrecieron a Leonel Álvarez.



Su cuerpo técnico asumiría la pretemporada y el entrenador se sumaría tras la Copa del Mundo donde será asistente… https://t.co/OXY647u6DQ pic.twitter.com/vkDGFo4rAu — Julián Capera (@JulianCaperaB) May 22, 2026

Debido a los compromisos profesionales actuales de Amaranto Perea, la logística de su llegada tendrá una dinámica particular. Al formar parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia que competirá en la Copa del Mundo 2026, el entrenador no podrá estar desde el primer día de los trabajos de campo.

El plan estructurado por Independiente Medellín se dividirá en dos etapas:



Inicio de la pretemporada: El resto de los integrantes de su cuerpo técnico se desplazarán anticipadamente a la capital antioqueña para asumir las riendas de los entrenamientos y la puesta a punto del plantel.

Incorporación de Perea: El director técnico principal se sumará de forma definitiva a la concentración del DIM una vez finalizada la participación del combinado nacional en la cita mundialista.

Con esta propuesta, Independiente Medellín busca dar un golpe de opinión en el mercado local y asegurar un estratega con experiencia internacional, para buscar un camino relevante en el fútbol colombiano de cara a la Liga Betplay II.

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Tras la salida de Restrepo, los directivos le entregaron el cargo de manera interina al profesor Sebastián Botero. Y así en Copa Libertadores de América, el DIM aún conserva posibilidades de clasificar en caso de que logre un empate en su visita a Estudiantes de La Plata, de Argentina, el próximo 26 de mayo.