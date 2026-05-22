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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier pide pista para el Mundial 2026; figura con Cruz Azul en la final de la Liga MX

Kevin Mier pide pista para el Mundial 2026; figura con Cruz Azul en la final de la Liga MX

De seguro, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, habrá tomado nota de la buena participación del guardameta, Kevin Mier, contra Pumas.

Por: AFP
Actualizado: 22 de may, 2026
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Kevin Mier en un partido del Cruz Azul en la Liga de México.

Heroicos y con suerte, los porteros Keylor Navas y Kevin Mier mantuvieron el 0-0 entre Cruz Azul y Pumas, el jueves en la ida de la final del torneo Clausura 2026 mexicano, en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México. A sus 39 años, Keylor Navas vive su primera final en el balompié azteca y demostró por qué en la fase regular del torneo fue el portero con más atajadas.

"Pumas tiene un gran portero, esa es la realidad, y sacó todas las oportunidades de gol", comentó Joel Huiqui, director técnico del Cruz Azul. "El resultado es justo, aunque tuvimos muchas opciones". Kevin Mier, 13 años menor, está en su segunda final mexicana. La anterior la perdió ante el América en el Clausura 2024.

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Con las tribunas mayormente pobladas de aficionados celestes, el Cruz Azul dominó el partido de principio a fin. Los Pumas cedieron toda la iniciativa y sufieron el agobio, pero salieron ilesos gracias a un par de lances de su arquero costarricense.

"El partido salió como lo habíamos analizado, sabíamos que los primeros 15 o 20 minutos ellos iban jugar con la inercia de ser locales, pero que pasando esa etapa íbamos a manejar el partido", dijo Efraín Juárez, entrenador de los Pumas.

Keylor Navas se lució con dos atajadas en los primeros diez minutos. Al 5', se tendió sobre su costado izquierdo para desviar un tiro cruzado del delantero nigeriano Christian Ebere.Más espectacular fue la atajada que hizo al 10' cuando voló para tapar un zurdazo que el argentino José Paradela conectó a unos 30 metros de la portería.

Kevin Mier

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La fortuna acompañó a Navas en el arranque del segundo tiempo. Al 49' un toque fino de Carlos Rodríguez en el área felina pegó en la base del poste izquierdo. El arquero tico ya había sido superado.Los felinos generaron poco juego ofensivo y una de sus escasas oportunidades se esfumó por una atajada que el colombiano Kevin realizó con el rostro.

Mier tuvo un primer tiempo sin ningún sobresalto y por fin fue exigido al 62' cuando salió a achicarle el ángulo de disparo a Uriel Antuna y tapó el remate con el rostro.El cancerbero celeste también tuvo la fortuna a su favor al 89' cuando el paraguayo Robert Morales estrelló un cañonazo a quemarropa en el larguero.

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La vuelta se jugará el domingo en el estadio Olímpico Universitario. En caso de cualquier empate global se jugarían tiempos extra y, si persistiera la igualdad, se tirarían tandas de penales.

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