Hansi Flick dio noticias sobre el mercado de pases del Barcelona; empezó a mover fichas

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado en la víspera del partido de LaLiga ante el Valencia con el que acabará la temporada que, por el momento, la única baja para el curso que viene es la del delantero RLewandowski.

"Además de Lewandowski, nadie más me ha dicho que se va", ha declarado Flick, quien ha pedido al club que haga un esfuerzo por fichar un '9' de garantías. Preguntado por Ferran Torres, que con 16 goles encabeza el Trofeo Zarra al mejor goleador español, el técnico alemán cree que todavía "hay tiempo" para hablar de una posible renovación, ya que "aún le queda un año más" de contrato.

"Ya hablaremos. Lo que veo es que ha hecho un gran trabajo en las últimas semanas y su actitud ha sido positiva. Su rendimiento ha sido bueno", ha comentado sobre el punta valenciano. Respecto a esa búsqueda del delantero, Flick ha admitido que el joven punta Hamza Abdel, que esta temporada ha jugado en el Juvenil A azulgrana cedido por el Al-Ahly "podría ser una opción" de futuro.

"Estamos planificando la pretemporada y ya veremos qué jugadores me llevo de la Masia", ha respondido el entrenador del equipo 'cule' cuando se le ha preguntado por Hamza, que disputará el Mundial con Egipto y sobre el que el club 'azulgrana' tiene una opción de compra de 3 millones de euros.



Quien no disputará el Mundial es el delantero Fermín López, que este martes se operó de la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho.

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"Es muy duro. Ha jugado una temporada sobresaliente. Le duele a él y a nosotros. Esperábamos que jugara el Mundial, es el sueño de cualquier jugador, estar con España. La vida es así. Deberá seguir trabajando. Le apoyamos y estoy seguro que volverá más fuerte", ha comentado sobre el centrocampista andaluz.

Flick, que ha justificado la ausencia del defensa Jules Kounde en el entrenamiento de este viernes, "jugará el Mundial, ha tenido un pequeño problema y le cuidamos", ha explicado- también ha confirmado que Thiago Alcántara dejará de formar parte del cuerpo técnico la próxima temporada.

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"Me ha ayudado como asistente estos dos años. Siempre pude hablar con él. Le echaré de menos. Pero él tiene sus propios planes", ha comentado sobre el exjugador 'azulgrana' al que dirigió en el Bayern de Múnich.

Sobre el encuentro de Mestalla, Flick considera "un buen síntoma acabar la temporada ganando" y por eso ha asegurado que intentarán batir a un Valencia aún con opciones de clasificarse para la Liga Conferencia.

Preguntado por el adiós de Pep Guardiola tras diez años como entrenador del Manchester City, el técnico del Barcelona ha admitido que no se ve una década en el banquillo del Spotify Camp Nou: "No sería bueno que estuviera aquí a los 70 años. Pep es increíble, diez años a ese nivel... es el mejor entrenador del mundo".

En cualquier caso, Flick ha dicho que en el Barcelona él continúa haciendo "un viaje que está siendo maravilloso" y en el que está "comprometido al cien por cien" para seguir mejorando. "Trabajaremos duro para la Champions. Es nuestro objetivo", ha sentenciado.