Era pretendido por dos grandes de la Liga BetPlay, pero seguirá en la MLS

El defensor Brayan Vera estrenaría equipo a partir de enero. El colombiano vestiría una nueva camiseta en su carrera deportiva tras pasar más de dos años y medio en el Real Salt Lake de la MLS. De acuerdo con información proveniente de Europa, seguiría en la liga estadounidense pero con otro equipo.

Según el periodista especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, Vera lo tendría todo hecho con el Montreal, conjunto canadiense que también compite en la máxima división americana. "Exclusiva: Brayan Vera, se unirá a Montreal procedente del Real Salt Lake por $1.5 millones más complementos", fue lo que dijo el comunicador italiano en un post en su cuenta de X.

🚨🇨🇦 Excl: Brayan Vera, set to join Montreal from Real Salt Lake on $1.5m fee plus add-ons. pic.twitter.com/i7nOaWMXFu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2025

De esta manera, quedaría descartado el regreso del zaguero central a Colombia, donde fue vinculado con Millonarios y América de Cali.



Así las cosas, el exAmérica de Cali dejará a 'los monarcas' tras haber llegado en febrero de 2023. Con esa casaca ha disputado 92 partidos, en los que ha anotado seis goles y ha dado tres asistencias. Además de haber sido expulsado en dos ocasiones. El colombiano casi siempre ha sido un fijo en el once inicial de su equipo, tanto en la MLS, como en la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que su salida representaría una gran baja en el equipo estadounidense para lograr el objetivo de ser campeones.

En esta temporada, el antioqueño tuvo participación en 34 partidos, en los que convirtió una anotación. El Real Salt Lake cayó en la eliminatoria para clasificar a los octavos de final contra Portland Timbers por 3-1, en un duelo en el que el jugador de proceso en la Selección Colombia fue titular, estuvo en cancha los 90 minutos, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. Desde esa fecha, el jugador y su equipo no han vuelto a tener acción y volvería a jugar hasta el próximo año.

De llegar al Montreal, Vera se encontraría con un conjunto que quedó en la posición 13 de la conferencia este de la Major League Soccer, quedándose afuera de las instancias finales del torneo muy pronto, así que su llegada representaría un intento de la dirigencia por fortalecer la zona defensiva, luego de ser uno de los equipos más goleados de su zona con 60 anotaciones en contra, solo por detrás del Atlanta United y el DC United, con 63 y 66 tantos, respectivamente.

En el equipo canadiense, el 'cafetero' se encontraría con dos figuras principales: Iván Jaime, español, cedido en el Montreal por el Porto de Portugal, y Prince Owusu, goleador ghanés de 28 años, que la última temporada anotó 17 tantos en 40 partidos, siendo la principal arma ofensiva de la plantilla.