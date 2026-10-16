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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Boyacá Chicó vs. Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó vs. Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay II-2026

Nacional visita este sábado La Independencia de Tunja para enfrentar al Boyacá Chicó, en partido pendiente de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Nacional visita a Boyacá Chicó en partido pendiente de la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026.
Nacional visita a Boyacá Chicó en partido pendiente de la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Atlético Nacional continúa poniéndose al día en el calendario de la Liga BetPlay II-2026. Este sábado 17 de octubre, el conjunto 'verdolaga' visitará al Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, en compromiso pendiente de la primera fecha.

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Los dirigidos por Lucas González llegan al duelo frente a los 'ajedezados' con el ánimo por todo lo alto, tras dejar en el camino al Medellín en la Copa Colombia, por lo que ahora buscarán sumar tres puntos clave en territorio boyacense para afianzarse en la parte alta de la tabla general, y dar un paso firme rumbo a la clasificación a los cuadrangulares finales.

Nacional vs Medellín
Nacional vs Medellín
Colprensa

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¿Cuáles son los convocados de Atlético Nacional para este partido?

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Para este compromiso, el DT de los verdes de Antioquia confeccionó una lista de 20 convocados con una novedad principal: la ausencia de James Rodríguez, a quien decidió darle descanso dentro de la política de rotación del plantel.

  • Arqueros: Franco Armani, Luis Marquínez.
  • Defensas: Néider Parra, César Haydar, Jhan Moreno, Milton Casco, Samuel Velásquez.
  • Volantes: Juan Zapata, Elkin Rivero, Felipe Marín, Xavi Ríos, Edwin Cardona, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo.
  • Delanteros: Kevin Parra, José Escorcia, Nicolás Rodríguez, Emmanuel Benítez, Andrés Sarmiento, Edwin Echeverría.

Boyacá Chicó vs. Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay II-2026

Así las cosas, este duelo entre 'ajedrezados' y 'verdolagas', correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026, está pactado para este sábado 17 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, en el estadio La Independencia de Tunja.

Atlético Nacional juega este jueves en la Liga BetPlay II-2026.
Atlético Nacional juega este jueves en la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Atlético Nacional

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Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win Sports+).

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Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, golazos y más de este juego. Además de la tabla de posiciones y de las reacciones de los protagonistas.

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