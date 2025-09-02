Cali y Nacional se hicieron 'pasito' en la semifinal de ida y empataron 1-1, por Liga

Este martes 2 de septiembre, Atlético Nacional y Deportivo Cali se pusieron cita en el estadio Palmaseca, por el duelo correspondiente a la ida de las semifinales en la Liga femenina 2025.

Y es que, tras un cuadrangular de ‘infarto’, en la que ambas escuadras verdes clasificaron con anticipación; ahora todo iniciaba de nuevo, dejando en 90 minutos de fútbol su pase a la gran final del torneo.

Por parte de las caleñas, Zharick Yuliana Montoya fue la encargada de anotar a favor de las ‘azucareras’; del otro lado, Manuela Gómez selló el gol para las paisas.

Una vez inició el encuentro, ambos equipos tuvieron una disposición importante en campo contrario, sin embargo, la falta de claridad con el pase evitó que ambas llegaran con profundidad en ese último cuarto de cancha.

Con el pasar de los minutos, las 'verdolagas' empezarona acercarse de a poco; tanto, que a los 41 minutos del encuentro, casi que finalizando la primera parte, anotaron un golazo por medio de Manuel González, quien clavó esa pelota en todo el ángulo.

Luis Agudelo nada pudo hacer para evitar la anotación.

Ya en el complemento, las 'verdiblancas' buscaron la igualdad que le diera más posibilidades de cara al encuentro de vuelta, en el que oficiarán como visitantes. Pero el cerrojo antioqueño fue más sólido, evitando la acción ofensiva de las 'azucareras'.

Eso, hasta los 75 minutos, cuando Zharick Montoya cabeceó una pelota hacia atrás, sorprendiendo a todas, para anotar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, la serie queda abierta de cara al encuentro de vuelta en territorio paisa, que se jugará el sábado 6 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, a las 5:30 p.m. (hora local).

Cabe destacar que, de empatar en Medellín, ‘verdolagas’ y ‘azucareras’ definirán el pase a la gran final desde el punto penalti.

En el otro lado de la llave espera Independiente Santa Fe y Orsomarso por el encuentro de vuelta, para ver quién es la primera finalista de la Liga femenina 2025. Cabe destacar que en la ida, las ‘leonas’ ganaron por la mínima diferencia.

Ficha técnica:

Deportivo Cali (1): Luisa Agudelo, Kelly Ibargüen, Jessica Bermeo, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Zharick Montoya, Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá, Michelle Vásquez y Lorena Cobos.

DT: Jhon Alber Ortiz.

Gol: Zharick Montoya (75').

Atlético Nacional (1): Stefany Castaño, Karen Vidal, Sofía García, Laura Aguirre Montoya, Stefany Cedeño, Geraldine Cardina, Liz Katerine Osorio, Karina Valencia, María Alejandra Neira, Sara Martínez y Manuela González.

Entrenador: Jorge Barreneche.

Anotación: Manuela González 41'.

Estadio: Palmaseca

