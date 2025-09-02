Publicidad

Cali y Nacional se hicieron 'pasito' en la semifinal de ida y empataron 1-1, por Liga

Este martes, 'azucareras' y 'verdolagas' empataron en el estadio Palmaseca, de la ciudad de Cali, por el duelo correspondiente al duelo de ida en las 'semis' de Liga femenina.