Camilo Cándido y su buen momento en Nacional: “El jugador uruguayo tiene hambre de gloria”

Atlético Nacional está siendo un equipo protagonista en la Liga BetPlay 2025-I y que quiere defender el título conseguido en el segundo semestre del 2024. Una de las nuevas caras para el presente año fue Camilo Cándido, quien llegó para reforzar la banda izquierda del equipo antioqueño.

Por eso, y ante el buen nivel que viene mostrando el lateral uruguayo, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el ‘charrúa’ para conocer un poco de lo que ha sido su adaptación al fútbol colombiano y al cuadro antioqueño.

“La verdad que creo que todo jugador siempre tiene más para dar, siento que tengo más para dar y aprender y seguir sumando experiencia de los grandes compañeros que tengo y de lo que es el equipo. La verdad me siento muy bien, me han recibido muy bien, no tengo otras palabras de agradecimiento con mis compañeros y el club, llegué al equipo más grande de Colombia”, comenzó diciendo Camilo Cándido.

Además, el lateral destacó que el temperamento y la forma de vivir el fútbol en su país también le ha ayudado a acoplarse rápidamente a lo que implica estar en una institución de tanto calibre como Atlético Nacional.

“El jugador de fútbol uruguayo tiene hambre de gloria y trata de buscar ante cualquier circunstancia dar el máximo, quizás se ve eso en la cancha pero me siento cómodo, me gusta tener la pelota, pero en equipo, me siento bien, trataremos de poder siempre dar el máximo”, resaltó.

Acá más declaraciones de Camilo Cándido, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*Sus compañeros, fundamentales en su adaptación

“Quizás como te dije, capaz la adaptación fue rápida por el tema que el club me lo hizo fácil, en todos los aspectos, en la gente que trabaja adentro, compañeros, cuerpo técnico. De pronto me ven bien pero tengo mucho por corregir”.

Jugadores de Nacional festejando gol en la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

*Su juego por la banda izquierda

“Eso son opciones que tiene el profe, al ser el único izquierdo trato de ir al ataque y que me traten de usar, quizás al tener a Asprilla más adelante es un jugador muy completo y ayuda mucho y eso a los laterales lo hace más fácil. Me siento cómodo con el esquema”.

*Ha jugado en otras posiciones

“Sí, en Uruguay jugué de volante y extremo. He jugado quizás muchos partidos, alternaba, obviamente también estoy acostumbrado a estar en una línea de 5, pero siempre de lateral, aunque me gusta tener toda la cancha de frente”.