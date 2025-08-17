Publicidad

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: hora y dónde ver la final del Masters 1.000 de Cincinnati

Nuevamente, los dos mejores tenistas de la actualidad se enfrentan en un partido definitivo, en busca de un título; Carlos Alcaraz o Jannik Sinner será el campeón.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del Masters 1.000 de Cincinnati 2025
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del Masters 1.000 de Cincinnati 2025
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 17, 2025 03:02 p. m.