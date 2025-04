César Farías, polémico y 'picante' en Junior; se las 'cantó' a los que le dicen "malo"

Después de la victoria, por la mínima diferencia en el estadio Metropolitano de Techo contra Equidad, César Farías habló ante los medios de comunicación, refiriéndose a su presente en el Junior y la actualidad del equipo en la Liga BetPlay I2025.

No obstante, despachándose en contra de quienes lo critican, el venezolano no se guardó nada y dejó polémica frase en la conferencia de prensa: “Somos críticos, pero también esa curva emocional, es normal que te digan que eres malo, pero está en nosotros creer eso. Nadie me va a hacer creer que soy malo. Tenemos que trabajar y lo hemos hecho en silencio”.

“Para nosotros, la intención siempre fue tratar de tener la pelota. Hasta la expulsión tuvimos cinco situaciones de gol y no es fácil para un equipo que viene del nivel del mar a la altura. Sin embargo, con personalidad, jugadores que se atreven que se plantan en un bloque y se animan a tener la pelota y a arrastrar, marcar, llevamos muy bien el partido, aunque la finalización no fue buena. Después de quedar con 10 siempre difícil”, agregó Farías, en rueda de prensa.

*Otras declaraciones de César Farías, DT de Junior:

¿Cómo valora esta importante victoria en Liga?

"Intentamos no desmejorar y luego viene el cansancio, el ahogo, el rival trata de ir por el partido, pero tuvimos la solidez de aguantar y defendernos bien. Estos tres puntos son muy valiosos. Ya habíamos ganado en Tunja y hoy ganamos en la capital, es un paso importante”.

¿Qué decir del nivel de 'Cariaco' González?

“Los equipos grandes tienen su resistencia y él tiene mucho tiempo en el plantel y tiene cosas buenas y otras no tan buenas, pero él ha sido un trabajador, callado, cuando lo precisas está ahí. En el primer tiempo se le engarrotó el gemelo y todo el pedazo del partido lo jugó contracturado. Siguió dándole personalidad al equipo con sus compañeros. Tuvimos un funcionamiento muy agradable para las dificultades que presenta la altura. El partido pasado dio la asistencia, y ahora el penalti para ganarlo; él la viene remando duro de atrás. Con todos tenemos un gran ambiente, es normal que haya leyendas urbanas, pero nosotros tenemos una sinergia que queremos seguir avanzando y llegar fuertes a cuadrangulares”.

¿Qué corregir de cara a lo que viene para Junior?

“Para mejorar siempre tenemos el desafío del crecimiento diario. El punto alto que debemos tener es el cuadrangular, pero antes hay que clasificar y no es fácil, nosotros hemos tenido una campaña y hemos perdido uno solo y si metemos la Sudamericana tenemos 12 partidos oficiales. Hemos ganado en la altura y no es fácil ganar cuatro partidos en fila y menos para un equipo como Junior y con 10. Es meritorio lo que hacemos, tenemos ahora Medellín, luego Pasto y luego Tolima; los enfrentamos con los pies en la tierra, solidaridad e intentando jugar al fútbol. Hoy eso se vio reflejado”.