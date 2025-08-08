Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2025, luego del Millonarios 3- Cali 3 en un partidazo

Publicidad
En la cancha del estadio El Campín, de Bogotá, se jugó un partidazo entre Millonarios y Deportivo Cali, que regalaron un duelo de ida y vuelta, con posibilidades de anotar en las dos puertas y con los arqueros como figuras. Hay que indicar que el joven guardameta Alejandro Rodríguez, de los verdes del Valle del Cauca, tapó varios balones que llevaban destino de gol.
Los goles de los azules de Bogotá fueron obra de Beckham David Castro, Helibelton Palacios y Danovis Banguero; mientras que por el Cali convirtieron Avilés Hurtado, en dos oportunidades, y Johan Martínez.
1. Junior 13 puntos
2. Nacional 11 puntos
3. Llaneros 11 puntos
4. Fortaleza 9 puntos
5.Santa Fe 9 puntos
6.Medellín 7 puntos
7. Pereira 7 puntos
8. Tolima 7 puntos
9. Deportivo Cali 6 puntos
10. Pasto 5 puntos
11.Envigado 5 puntos
12.Boyacá Chicó 5 puntos
13.La Equidad 5 puntos
14. Unión Magdalena 5 puntos
15. Alianza 5 puntos
16. Bucaramanga 4 puntos
17. América 4 puntos
18. Águilas Doradas 3 puntos
19. Once Caldas 1 punto
20. Millonarios 1 punto
Resultados de la fecha 6
Unión Magdalena 1- Deportivo Pasto 1
Nacional 3- Alianza 0
Millonarios - Deportivo Cali
Partidos sábado 9 de agosto
Once Caldas vs. Águilas Doradas (3:00 p.m.)
América de Cali vs. Deportes Tolima (5:15 p.m.)
Bucaramanga vs. Santa Fe (7:30 p.m.)
Domingo 10 de agosto
Envigado vs. Junior de Barranquilla (3:00 p.m.)
Fortaleza vs. Pereira (5:15 p.m.)
Llaneros vs. Independiente Medellín (7:30 p.m.)
Lunes 11 de agosto
Boyacá Chicó vs. La Equidad (8:00 p.m.)