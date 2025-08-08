Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2025, luego del Millonarios 3- Cali 3 en un partidazo

En la cancha del estadio El Campín, de Bogotá, se jugó un partidazo entre Millonarios y Deportivo Cali, que regalaron un duelo de ida y vuelta, con posibilidades de anotar en las dos puertas y con los arqueros como figuras. Hay que indicar que el joven guardameta Alejandro Rodríguez, de los verdes del Valle del Cauca, tapó varios balones que llevaban destino de gol.

Los goles de los azules de Bogotá fueron obra de Beckham David Castro, Helibelton Palacios y Danovis Banguero; mientras que por el Cali convirtieron Avilés Hurtado, en dos oportunidades, y Johan Martínez.

Acción de juego entre Millonarios y Cali en el estadio El Campín, en juego de la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025

1. Junior 13 puntos

2. Nacional 11 puntos

3. Llaneros 11 puntos

4. Fortaleza 9 puntos

5.Santa Fe 9 puntos

6.Medellín 7 puntos

7. Pereira 7 puntos

8. Tolima 7 puntos

9. Deportivo Cali 6 puntos

10. Pasto 5 puntos

11.Envigado 5 puntos

12.Boyacá Chicó 5 puntos

13.La Equidad 5 puntos

14. Unión Magdalena 5 puntos

15. Alianza 5 puntos

16. Bucaramanga 4 puntos

17. América 4 puntos

18. Águilas Doradas 3 puntos

19. Once Caldas 1 punto

20. Millonarios 1 punto

Resultados de la fecha 6

Unión Magdalena 1- Deportivo Pasto 1

Nacional 3- Alianza 0

Millonarios - Deportivo Cali

Partidos sábado 9 de agosto

Once Caldas vs. Águilas Doradas (3:00 p.m.)

América de Cali vs. Deportes Tolima (5:15 p.m.)

Bucaramanga vs. Santa Fe (7:30 p.m.)

Domingo 10 de agosto

Envigado vs. Junior de Barranquilla (3:00 p.m.)

Fortaleza vs. Pereira (5:15 p.m.)

Llaneros vs. Independiente Medellín (7:30 p.m.)

Lunes 11 de agosto

Boyacá Chicó vs. La Equidad (8:00 p.m.)