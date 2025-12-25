Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Díaz y una Navidad especial, con regalo familiar incluido; se agrandó el equipo

Luis Díaz y una Navidad especial, con regalo familiar incluido; se agrandó el equipo

El futbolista de la Selección Colombia y el Bayern Múnich, Luis Díaz, dejó ver un poco de cómo pasó su noche de 24 de diciembre, mostrándose feliz junto a sus allegados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz Navidad
Luis Díaz en la Navidad del 2025 - Foto:
Instagram Gerladine Ponce y Luis Díaz

Publicidad

Publicidad

Publicidad