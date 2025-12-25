Luis Díaz y una Navidad especial, con regalo familiar incluido; se agrandó el equipo

Luis Díaz cerró un 2025 fabuloso, entre Liverpool y ahora con su actualidad en el Bayern Múnich, donde se convirtió rápidamente en una de las figuras principales del poderoso equipo alemán. Pero más allá de las canchas el guajiro se sigue manteniendo humilde, familiar y con la felicidad que lo caracteriza, algo que dejó ver hace algunas horas en la celebración de la Navidad.

A través de sus redes sociales el jugador nacido en Barrancas, La Guajira, mostró un poco de la celebración del 24 de diciembre, rodeado de su familia y amigos, pero especialmente resaltando una vez más la noticia que entregó hace algunos días: que será padre nuevamente.

Con una publicación principalmente junto a su esposa, Geraldine Ponce, y sus dos hijas, Luis Díaz se dejó ver sonriente y bien acompañado, además se observó que a su pareja ya se le nota el embarazo, del que será su tercer integrante de la familia.

Pero además de estar con su círculo más cercano, ‘Lucho’ también compartió con sus dos hermanos (Roller y Jesús), también junto a sus padres (Mane Díaz y Cilenis Marulanda), y otros allegados que hicieron la noche más especial.



Cabe recordar que el pasado domingo el guajiro jugó su último partido del 2025, en el triunfo 4-0 sobre el Heindenheim, en el que anotó el tercer gol de la noche y en su celebración anunció que estaba esperando su tercer hijo con Geraldine Ponce, algo que horas más tarde confirmó su esposa en redes sociales.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich AFP

Publicidad

En las últimas horas se ha visto al futbolista de la Selección Colombia y el Bayern Múnich entre Alemania y España, compartiendo con amigos y familiares en estas festividades, en medio del receso que hay en la Bundesliga por estas fechas, por lo que tendrá varios días para descansar y recargar energías, pensando en un retador 2026, en el que buscará seguir brillando con el equipo bávaro, pero de igual manera con la mirada puesta en el Mundial con la ‘tricolor’, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.



Así pasó Luis Díaz la Navidad del año 2025: