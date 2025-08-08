Publicidad

Impresionante lesión de Andrés Llinás en Millonarios vs. Cali; en camilla y en medio de drama

El partido en el estadio El Campín de Bogotá se presentó un duro momento para Andrés Llinás, quien se marchó en camilla y con un integrante del cuerpo médico sosteniendo su pie.