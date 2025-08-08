Impresionante lesión de Andrés Llinás en Millonarios vs. Cali; en camilla y en medio de drama

Millonarios se enfrentó este viernes contra Deportivo Cali y vivió un fuerte episodio que protagonizó Andrés Llinás. En la segunda parte, el defensor azul fue a disputar una pelota con Fernando Mimbacas y sufrió una torcedura tobillo, que inicialmente no pinta bien.

Tan pronto cayó al césped del estadio El Campín, luego de esa acción de juego, Llinás alzó la mano y se notó de entrada desencajado, con visibles muestras de dolor.

De inmediato, saltaron a la cancha integrantes del cuerpo médico de los 'embajadores', que a los pocos segundos solicitaron el cambio mirando al banquillo que lideró el profesor David González.

Andrés Llinás, futbolista de Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

El bogotano se marchó en camilla, mientras que lo acompañaban y le sostenían el pie afectado.

"Aparentemente lo de Llinás es una fractura", indicaron inicialmente en la transmisión de 'Win Sports', agregando que sería trasladado a un centro hospitalario de urgencia.

Vea la impresionante lesión de Andrés Llinás en Millonarios vs. Deportivo Cali

🚨IMÁGENES MUY SENSIBLES⚠️



MINUTO 70, se enreda Andrés Llinas en una disputa con Fernando Mimbacas y el delantero del @AsoDeporCali le cae encima al defensa de @MillosFCoficial.



QUÉ TERRIBLES IMÁGENES. pic.twitter.com/xb0sh8gc0X — AntiNoticias 🔥🎙️ (@AntiNoticiasCo) August 9, 2025