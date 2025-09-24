Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2025 tras triunfo 0-2 de América sobre Pasto

En el estadio Libertad, este miércoles Deportivo Pasto y América de Cali se pusieron al día con el calendario de la Liga Betplay II 2025 y al final el ganador fue el equipo escarlata, que sigue tomando un respiro y con un triunfo 0-2 llegó a 13 puntos, separado por cuatro unidades del séptimo en la tabla que es Cali con 17.

Un autogol del defensor Nicolás Gil y otro tanto de Rafael Carrascal fueron suficientes para los visitantes, que hicieron su negocio y lograron los primeros tres puntos por fuera de la capital vallecaucana.

El equipo, que ahora dirige David González, abandonó la cola del campeonato gracias a dos triunfos consecutivos. El anterior fue en la fecha pasado, cuando superó a Once Caldas, en la cancha del estadio Pascual Guerrero.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025

1. Bucaramanga 24 puntos

2. Junior 22 puntos

3. Independiente Medellín 21 puntos

4. Fortaleza 21 puntos

5. Nacional 20 puntos

6. Tolima 20 puntos

7. Llaneros 18 puntos

8. Deportivo Cali 17 puntos

9. Santa Fe 17 puntos

10. Alianza 16 puntos

11. Pereira 14 puntos

12. Millonarios 14 puntos

13. América 13 puntos

14. Once Caldas 13 puntos

15. Envigado 12 puntos

16. Águilas 11 puntos

17. Unión Magdalena 11 puntos

18. Boyacá Chicó 11 puntos

19. La Equidad 11 puntos

20. Pasto 10 puntos

Programación fecha 13 de la Liga Betplay II 2025

26 de septiembre

Once Caldas vs. Boyacá Chicó (6:00 p.m.)

Fortaleza vs. Bucaramanga (8:10 p.m.)

27 de septiembre

Pereira vs. Unión Magdalena (2:00 p.m.)

Alianza vs. Llaneros (4:10 p.m.)

Tolima vs. Independiente Medellín (6:20 p.m.)

Nacional vs. Millonarios (8:30 p.m.)

28 de septiembre

América vs. Envigado (2:00 p.m.)

Aguilas vs. Deportivo Cali (4:10 p.m.)

Santa Fe vs. La Equidad (6:20 p.m.)

Junior vs. Pasto (8:30 p.m.)

