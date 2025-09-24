Fue campeón con Selección Colombia, es DT de niños, quieren sacarlo de cancha y hubo incendio

Elkin Murillo fue campeón con la Selección Colombia en la Copa América 2001, con Francisco Maturano como ténico y un equipo que integraron figuras de la talla de Óscar e Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, Giovanni Hernández y Víctor Aristizábal. Además jugó en Quindío, Medellín, Nacional, Cali, y Liga de Quito, de Ecuador, entre otros.

Después de colgar los guayos, el antioqueño decidió radicarse en Filandia, a 20 minutos de Armenia y de unos 15 mil habitantes, en donde creó un club de fútbol del mismo nombre del municipio y en el que ha ayudado a formar niños y jóvenes en la última década aproximadamente.

Sin embargo, en el último tiempo para el antiguo habilidoso atacante, de buena pegada y técnica depurada los días han venido con inconvenientes con las autoridades locales por el uso de la cancha en la que realiza los entrenamientos tres veces por semana, según indicó la diputada Jessica Obando Correal en charla con Gol Caracol.

"El tema es por una cancha que se conoce como '7 cueros, que es pública, en un sector en el que hay espacios deportivos. Esa cancha estaba en abandono y Elkin tomó la decisión de recuperarla, porque allí hay procesos de formación con jóvenes de la comunidad. Con la llegada del nuevo alcalde (Duverney Pareja) se generan anuncios en redes, en medios locales, en los que se dijo que por tener muchos visitante, turistas; ese espacio se iba a transformar en un parqueadero. La comunidad por medio de derechos de petición detiene las intenciones del alcalde, eso entre finales del año pasado e inicios del presente", relató Obando Correal.

Elkin Murillo con la Selección Colombia. RODRIGO ARANGUA/AFP

Pero además de eso, en la noche del pasado 15 de septiembre se presentó un hecho que levantó aún más las alarmas por una conflagración que consumió un pequeño cuarto, en el que el exjugador del seleccionado colombiano guardaba la utilería.

"Ese hecho generó preocupación y conmoción entre la comunidad. Elkin, junto a las familias de sus jugadores, construyeron esa caseta, guardaban petos, balones y materiales. Todo eso se perdió y pues la comunidad se sintió coaccionada, presionada, junto a manifestaciones en contra de Elkin totalmente desobligantes y eso es materia de investigación. Los bomberos indicaron que fue un incendio provocado. Al final, acá los afectados son los niños y jóvenes que entrena Murillo", detalló la diputada.

Ante esto, Gol Caracol contactó al propio Elkin Murillo, quien se mostró cauto y solamente atinó a decir que "de mi parte siempre me he caracterizado por ser calmado, decente y ubicado. Yo dejo todo en manos de Dios y esperar lo que suceda. No voy a emitir conceptos al respecto".

¿Qué dijo el alcalde Duverney Pareja Giraldo sobre el caso de Elkin Murillo?

El alcalde Pareja Giraldo atendió la llamada de nuestro medio y dejó punzantes comentarios con relación al espacio en el que entrenan las diferentes categorías del Filandia FC Fema.

"En el municipio hay personas que se han apropiado de bienes que no nos generan ingresos, eso desde hace 10 años. En el caso de Murillo, junto al concejal Jorge Flórez tienen secuestrada esa cancha, además que los niños tienen que pagar mensualidades. Ese es un negocio privado", explicó inicialmente.

¿Allí en la cancha y en los espacios deportivos se van a construir parqueaderos?

"Nosotros como alcaldes de municipios debemos garantizar el bien para la comunidad, que haya una renta y por ejemplo, hay centros comerciales que dejan entre 50 y 60 millones de pesos mensuales. En espacios como esa cancha hay terceros que se apoderaron de los bienes y generan rendimientos económicos. Y así, queremos organizar temas de movilidad y demás. Tenemos proyectos importantes que generan sostenibilidad, calidad de vida y aportarán infraestructura".

¿Sabe del incendio al lado de esa cancha de hace unos días?

"Claro, que sé y eso es materia de investigación. Ese incendio fue por temas de microtráfico o retaliaciones del caso. El entrenador Elkin o tiene ese negocio o hace esa reventa de estupefacientes. Así le echaron candela a esa bodega y dicen que el culpable es el alcalde".

¿Usted tiene pruebas de la relación del exjugador de Selección Colombia con delitos relacionados con microtráfico?

"No, pero si no denuncia, si permite que vendan ahí estupefacientes y consuman, saquen sus propias conclusiones. No tiene explicación que una gloria del fútbol permita que mientras los niños entrenan, otros consuman drogas".