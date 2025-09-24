Síguenos en::
Leonel Álvarez y su jocosa respuesta al ser consultado por su temperamento: "Soy un feíto tierno"

Leonel Álvarez y su jocosa respuesta al ser consultado por su temperamento: "Soy un feíto tierno"

Atlético Bucaramanga es líder de la Liga BetPlay II-2025 en medio de la gestión como DT de Leonel Álvarez, a quien le preguntaron fuerte carácter y se viralizó por sus declaraciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Leonel Álvarez, director técnico de Bucaramanga.
