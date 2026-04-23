Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe

Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe fueron los equipos encargados de darle apertura a la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026. El estadio Departamental Libertad recibió este jueves el partido entre 'volcánicos' y 'leones' que llegaban con necesidades diferentes; el primer campeón buscando los tres puntos para seguir en la pelea por un cupo a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026, y los nariñenses con el objetivo de ser cabeza de serie.

Finalmente fueron los dirigidos por Pablo Reppeto los que se quedaron con los tres enteros, al vencer 1-2 al elenco nariñense.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe