Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe

Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe fueron los equipos encargados de darle apertura a la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026. El estadio Departamental Libertad recibió este jueves el partido entre 'volcánicos' y 'leones' que llegaban con necesidades diferentes; el primer campeón buscando los tres puntos para seguir en la pelea por un cupo a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026, y los nariñenses con el objetivo de ser cabeza de serie.
Finalmente fueron los dirigidos por Pablo Reppeto los que se quedaron con los tres enteros, al vencer 1-2 al elenco nariñense.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe
- Atlético Nacional | 40 puntos / +22 DG | 17 partidos jugados
- Deportivo Pasto | 34 puntos / +5 DG |18 partidos jugados
- Junior de Barranquilla | 31 puntos / +6 DG |17 partidos jugados
- Deportes Tolima | 30 puntos / +12 DG |17 partidos jugados
- América de Cali | 30 puntos / +10 DG |17 partidos jugados
- Once Caldas | 29 puntos / +8 DG |17 partidos jugados
- Santa Fe | 26 puntos / 5 DG |18 partidos jugados
- Internacional de Bogotá | 25 puntos / -2 DG |17 partidos jugados
- Deportivo Cali | 23 puntos / +3 DG |17 partidos jugados
- Independiente Medellín | 23 puntos / 2 DG |17 partidos jugados
- Atlético Bucaramanga | 22 puntos / +7 DG / 17 partidos jugados
- Millonarios | 22 puntos / 6 DG |17 partidos jugados
- Águilas Doradas | 22 puntos / -6 DG |17 partidos jugados
- Llaneros |21 puntos / 0 DG |17 partidos jugados
- Fortaleza |19 puntos / -5 DG |17 partidos jugados
- Cúcuta Deportivo | 15 puntos / -11 DG |17 partidos jugados
- Alianza FC | 15 puntos / -14 DG |17 partidos jugados
- Jaguares |14 puntos / -15 DG |17 partidos jugados
- Boyacá Chicó | 14 puntos / -16 DG |17 partidos jugados
- Deportivo Pereira |7 puntos / -17 DG |17 partidos jugados