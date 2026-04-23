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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe

Santa Fe logró este jueves un importante triunfo en el Departamental Libertad frente a Pasto con golazos de Fagúndez y Rodallega. ¡Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Hugo Rodallega festeja con sus compañeros de Santa Fe el gol que le marcó al Pasto.
Hugo Rodallega festeja con sus compañeros de Santa Fe el gol que le marcó al Pasto.
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