De Hugo Rodallega, figura de Santa Fe, para Risueño; "es irrespetuoso y acá el visitante es usted"

Santa Fe tomó un profundo respiro este jueves en su visita al Deportivo Pasto, al que derrotó 1-2 en la cancha del estadio Libertad y de esa manera llegó a 26 puntos, para ubicarse en la séptima posición de la tabla y conservar la opción de clasificación hasta la fecha 19 de la Liga I 2026, en la que se medirá en El Campín con Internacional de Bogotá.

Más allá de los goles del uruguayo Franco Fagundez y de Hugo Rodallega para los 'cardenales' y del descuento de Santiago Córdoba, para los locales; el hecho polémico se presentó con los señalamientos en contra del entrenador Jonathan Risueño, por sus actitudes y palabras para los futbolistas de los bogotanos.

Declaraciones de Hugo Rodallega en contra de Jhonatan Risueño, DT de Pasto:

"No quisiera dejar pasar este momento y decirle al 'profe' Risueño que está mostrando que con trabajo se puede salir adelante, con un grupo de jugadores que tienen ambición y que tienen ganas, han conseguido una clasificación anticipada, se han comportado muy bien a la hora de jugar al fútbol, pero con mucho respeto, invitarlo a que respete, invitarlo a que disfrute del fútbol colombiano, que marque diferencia, que intente ganar, que lo haga como lo está haciendo, pero que le baje un poco a su intensidad porque está siendo muy irrespetuoso, por lo menos con nosotros hoy. Durante todo el primer tiempo, cuando alguien de nosotros de acercaba al punto donde él estaba, estaba faltándonos al respeto dieciendo, que éramos muy malos, que no jugábamos a nada".



"Señor le quiero decir que yo jugué 18 años por fuera de Colombia y uno como extranjero lo que debe hacer es disfrutar el país al que vaya. Los anfitriones acá somos nosotros, usted es el visitante, tiene trabajo acá en Colombia, todo el mundo se prepara, le han salido bien las cosas con Pasto, le deseo lo mejor, pero de seguro que con respeto va a llegar mucho más lejos".