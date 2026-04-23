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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / De Hugo Rodallega, figura de Santa Fe, para Risueño; "es irrespetuoso y acá el visitante es usted"

De Hugo Rodallega, figura de Santa Fe, para Risueño; "es irrespetuoso y acá el visitante es usted"

Después de triunfo 1-2 de Santa Fe sobre Pasto, Hugo Rodallega habló de manera contundente por algunas actitudes y dichos del entrenador de los nariñenses en el juego de este jueves.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Hugo Rodallega y un festejo de gol con Santa Fe ante el Pasto por la Liga BetPlay I-2026.
Hugo Rodallega y un festejo de gol con Santa Fe ante el Pasto por la Liga BetPlay I-2026.
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