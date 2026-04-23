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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el Mateo Cassierra en Atlético Mineiro vs. Ceará, en la Copa de Brasil

Vea el Mateo Cassierra en Atlético Mineiro vs. Ceará, en la Copa de Brasil

Atlético Mineiro venció 2-1 a Ceará y clasificó a la siguiente ronda de la Copa de Brasil. El colombiano Mateo Cassierra abrió la cuenta para los 'galos'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Mateo Cassierra, colombiano de Atlético Mineiro.
Mateo Cassierra, colombiano de Atlético Mineiro.
Mineiro.

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