Este jueves, Atlético Mineiro superó 2-1 a Ceará, en la Copa de Brasil, con protagonismo del colombiano Mateo Cassierra, quien anotó gol con los 'galos'.

A los 44 minutos, Cassierra aprovechó un rebote del arquero rival y abrió la cuenta para Mineiro.

Vea el Mateo Cassierra en Atlético Mineiro vs. Ceará, en la Copa de Brasil: