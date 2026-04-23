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Este jueves, Atlético Mineiro superó 2-1 a Ceará, en la Copa de Brasil, con protagonismo del colombiano Mateo Cassierra, quien anotó gol con los 'galos'.
A los 44 minutos, Cassierra aprovechó un rebote del arquero rival y abrió la cuenta para Mineiro.
Vea el Mateo Cassierra en Atlético Mineiro vs. Ceará, en la Copa de Brasil:
🚨 GOOOL! Mateo Cassierra!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) April 23, 2026
Atlético-MG [1] - 0 Ceará pic.twitter.com/B45tECdwPb