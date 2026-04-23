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Gol Caracol  / Conmebol ya tiene en mente el país que será sede de la Copa América 2028; hace 35 años fue la última

Conmebol ya tiene en mente el país que será sede de la Copa América 2028; hace 35 años fue la última

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, reveló este jueves que evalúa seriamente a una nación en específico para que sea la sede de la Copa América 2028.

Por: AFP
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Trofeo de la Copa América.
Trofeo de la Copa América.
AFP

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