Conmebol ya tiene en mente el país que será sede de la Copa América 2028; hace 35 años fue la última

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) evalúa a Ecuador como posible sede de la Copa América 2028, dijo este jueves, en Quito, el jefe del organismo, Alejandro Domínguez.

La última competición americana se disputó en Estados Unidos en 2024 en medio de altas temperaturas, críticas por errores de organización y seguridad, canchas en mal estado y trifulcas en las gradas.

La Argentina de Lionel Messi se alzó con el título en esa edición a costa de la Colombia, liderada por James Rodríguez y Luis Díaz.

Lionel Messi en Copa América vs Colombia AFP

En Quito, donde se celebró el Congreso Ordinario de la Conmebol este jueves, Domínguez aseguró a periodistas que "hay mucha puja" por la siguiente sede del certamen.



"Es un tema que se está debatiendo, es un tema que va a decidir finalmente el consejo", dijo tras ser consultado si Ecuador está entre las opciones.

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Ecuador fue sede de la Copa América en 1993, en la que Argentina venció a México en la final.

"Vamos a tomar la mejor decisión" para el fútbol, agregó Domínguez, al término de la reunión de la Conmebol, a la que asistió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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El titular del órgano rector del fútbol mundial se refirió a la Copa del Mundo de 2026 que se iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

La mayor cita del balompié ha sido sacudida por la política antimigración de Donald Trump, los altos precios de los ingresos a los estadios y la guerra de estadounidenses e israelíes contra Irán, una de las 48 selecciones clasificadas.

En "un mundo muy dividido" como el actual "tenemos que unir a todos los países, tenemos que unir a todos los hinchas en una atmósfera, ojalá de paz, de unión", expresó Infantino.

Los jefes de la FIFA, la Conmebol y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también sostuvieron una reunión privada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.