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Gol Caracol  / "¿Están pensando en eso?", Trump sobre la propuesta de reemplazar a Irán con Italia en Mundial 2026

"¿Están pensando en eso?", Trump sobre la propuesta de reemplazar a Irán con Italia en Mundial 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo desconocer la idea que ha generado polémica en los últimos días acerca de que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Donald Trump, en el sorteo del Mundial 2026.
Donald Trump, en el sorteo del Mundial 2026.
Pantallazo, Caracol TV.

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