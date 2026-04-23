Franco Fagúndez y un golazo que silenció el Departamental Libertad; vea acá el video

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Franco Fagúndez fue una de las figuras de Santa Fe en su visita al Deportivo Pasto, en cumplimiento de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026.
El futbolista uruguayo, al servicio del 'león', marcó un verdadero golazo, para verlo una y otra vez. Así fue como a la altura del minuto 64, Fagúndez sacó un remate de media distancia que deja sin chances a Banguera que voló, pero no alcanzó a desviar.
🦁⚽🔥¡QUÉ SEÑOR GOLAZO! Franco Fagúndez anotó esta joya de gol para darle la ventaja a Santa Fe sobre Pasto— Win Sports (@WinSportsTV) April 24, 2026
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