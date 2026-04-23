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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Franco Fagúndez y un golazo que silenció el Departamental Libertad; vea acá el video

Franco Fagúndez y un golazo que silenció el Departamental Libertad; vea acá el video

El talentoso jugador de Santa Fe, Franco Fagúndez, marcó un verdadero golazo frente al Pasto, en partido de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026. ¡Véalo acá!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Franco Fagúndez celebra el golazo que marcó a Pasto en partido de la fecha 18 de la Liga I-2026.
Franco Fagúndez celebra el golazo que marcó a Pasto en partido de la fecha 18 de la Liga I-2026.
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