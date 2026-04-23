Franco Fagúndez y un golazo que silenció el Departamental Libertad; vea acá el video

Franco Fagúndez fue una de las figuras de Santa Fe en su visita al Deportivo Pasto, en cumplimiento de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026.

El futbolista uruguayo, al servicio del 'león', marcó un verdadero golazo, para verlo una y otra vez. Así fue como a la altura del minuto 64, Fagúndez sacó un remate de media distancia que deja sin chances a Banguera que voló, pero no alcanzó a desviar.

Vea acá el golazo de Franco Fagúndez en Pasto vs. Santa Fe: