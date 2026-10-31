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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 'Pibe' Valderrama recordó cuando le sacó un billete a Oscar Julián Ruiz; "no me gusta que me roben"

'Pibe' Valderrama recordó cuando le sacó un billete a Oscar Julián Ruiz; "no me gusta que me roben"

Un 31 de octubre de 2007, Valderrama protagonizó un hecho de escándalo en un juego Junior vs. América. Y ahora, este sábado en Valledupar dijo que no se arrepiente de ese hecho.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Carlos 'el Pibe' Valderrama
Carlos 'el Pibe' Valderrama y un famoso hecho con Óscar Julián Ruiz, cuando fue miembro de cuerpo técnico de Junior.
Foto: archivo

Carlos 'el Pibe' Valderrama es una figura del fútbol colombiano por su trayectoria e importancia en una época dorada, en la que nuestro país clasificó de forma consecutiva a los mundiales de Italia 1990, USA 1994 y Francia 1998, con entrenadores como Francisco Maturana y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

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Y cada vez que habla, el astro samario da de qué hablar. Este sábado, el otrora número 10 se presentó en la ciudad de Valledupar para jugar un compromiso de exhibición y allí en un contacto con los medios de comunicación le preguntaron con respecto a un hecho polémico sucedido el 31 de octubre de 2007, este sábado hace 18 años.

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Valderrama, siendo miembro de cuerpo técnico del Junior de Barranquilla, reaccionó airadamente ante un penalti decretado a favor de América por parte de Óscar Julián Ruiz, considerado como uno de los mejores árbitros de la historia de nuestro país y con reconocimiento internacional.

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Aparte de alegarle y recriminar al 'Cacharrito', de un momento a otro, el popular 'Pibe' sacó un billete de 50 mil pesos, ante el asombro de propios y extraños, y de a los pocos instantes vio la tarjeta roja, generando resonancia no solamente en nuestro país, sino también en la prensa del exterior.

Este sábado, a Carlos Valderrama le indicaron que si con el paso de los años se arrepentía de lo sucedido y contestó de manera tajante. "No. A mí no me gusta que me roben porque yo no robo. A mí me enseñaron eso. Mi padre me decía que no tome lo que no es suyo, entonces yo no robo. Pero tampoco acepten que me roben", expresó el 'Mono'.

Figuras del fútbol colombiano como Carlos Valderrama, Iván Valenciano y Giovanni Hernández jugaron en Valledupar este sábado.
Figuras del fútbol colombiano como Carlos Valderrama, Iván Valenciano y Giovanni Hernández jugaron en Valledupar este sábado.
Foto: archivo particular

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Hay que indicar que 'el Pibe' jugó en la capital del Cesar un partido benéfico junto a otros figuras de antaño como Giovanni Hernández, Víctor Pacheco, Iván René Valenciano, Bonner Mosquera, Ómar Guerra, José 'Ringo' Amaya, Carlos Mario Vilarete y Didí Valderrama, entre otros.

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