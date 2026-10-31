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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones en Liga de España, tras Barcelona 6-1 Alavés

Así quedó la tabla de posiciones en Liga de España, tras Barcelona 6-1 Alavés

Raphinha y Lamine Yamal, en dos ocasiones, Fermín López y Anthony Gordon anotaron los goles del Barcelona este sábado en el Camp Nou sobre Alavés, en partido por la fecha 11.

Por: AFP
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Barcelona le ganó al Alavés por la Liga de España.
Barcelona le ganó al Alavés por la Liga de España.
Foto: AFP

Barcelona frenó este sábado su sangría de malos resultados con una contundente goleada 6-1 al Alavés para afianzar su liderato, mientras sigue perseguido de cerca por el Atlético de Madrid, que ganó 2-0 al Levante en la 11ª jornada de LaLiga.

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El club catalán, que perdió la semana pasada sus dos primeros partidos de la temporada contra PSG en Champions y en el Clásico de Liga contra el Real Madrid, suma 30 puntos y recupera el liderato, que ocupó durante unas horas el Atlético, segundo con 28 unidades.

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Raphinha (8', 41'), Fermín López (23'), Lamine Yamal (45+1', 64') y Anthony Gordon (81') pasaron por encima del Alavés, que suma ya siete partidos seguidos sin victoria (2 empates y 5 derrotas).

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Mariano Díaz anotó el gol del honor para los vascos (84').

Barcelona le ganó al Alavés y sigue como líder en la Liga de España.
Barcelona le ganó al Alavés y sigue como líder en la Liga de España.
Foto: AFP

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El joven Yamal, que aspiraba el lunes a conseguir un Balón de Oro que finalmente fue para Harry Kane, se consoló con dos dianas que le afianzan en el podio de la tabla de goleadores, que sigue liderada por Raphinha (15 goles).

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- "La Liga es muy larga" -

El resultado sirve además para ganar confianza antes de otros dos grandes duelos: en el Camp Nou el martes contra el Aston Villa en Champions y en el Metropolitano el próximo domingo contra el Atlético, un duelo en el que estará en juego el liderato de LaLiga.

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Y es que los hombres entrenados por Diego Simeone, a tres días de recibir al potente Bayern Múnich en Liga de Campeones, se impusieron 2-0 en su visita al Levante para asaltar durante unas horas lo alto de la tabla.

Fue la séptima victoria consecutiva en Liga para los hombres de Diego Simeone, que suman nueve en los once partidos que han disputado desde el inicio del campeonato.

Barcelona le ganó al Alavés y sigue como líder en la Liga de España.
Barcelona le ganó al Alavés y sigue como líder en la Liga de España.
Foto: AFP

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Este domingo, el Real Madrid de José Mourinho, tercero, visita al Racing de Santander.

En el resto de partidos del sábado, el Betis (4º) venció 2-1 al colista Málaga y se mantiene al acecho del Real Madrid, mientras que el Rayo Vallecano (11º) ganó 3-0 al Celta de Vigo (9º).

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Así quedó la tabla de posiciones en Liga de España, tras Barcelona 6-1 Alavés:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPts
1Barcelona11100146123430
2Atlético Madrid119112281428
3Real Madrid1080225101524
4Real Betis117221815323
5Real Sociedad106131918119
6Sevilla105231616017
7Athletic9333129312
8Villarreal113351515012
9Celta de Vigo112631010012
10Alavés113351517-212
11Rayo Vallecano103341520-512
12Deportivo102531313011
13RCD Espanyol113261314-111
14Osasuna103251020-1011
15Racing de Sa...103251526-1111
16Elche C. F.102441417-310
17Levante112451621-510
18Getafe10235515-109
19Valencia C. F.10136717-106
20Málaga11056821-135
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