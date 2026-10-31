Así quedó la tabla de posiciones en Liga de España, tras Barcelona 6-1 Alavés:

Barcelona frenó este sábado su sangría de malos resultados con una contundente goleada 6-1 al Alavés para afianzar su liderato, mientras sigue perseguido de cerca por el Atlético de Madrid, que ganó 2-0 al Levante en la 11ª jornada de LaLiga.

El club catalán, que perdió la semana pasada sus dos primeros partidos de la temporada contra PSG en Champions y en el Clásico de Liga contra el Real Madrid, suma 30 puntos y recupera el liderato, que ocupó durante unas horas el Atlético, segundo con 28 unidades.

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Raphinha (8', 41'), Fermín López (23'), Lamine Yamal (45+1', 64') y Anthony Gordon (81') pasaron por encima del Alavés, que suma ya siete partidos seguidos sin victoria (2 empates y 5 derrotas).

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Mariano Díaz anotó el gol del honor para los vascos (84').



Barcelona le ganó al Alavés y sigue como líder en la Liga de España. Foto: AFP

El joven Yamal, que aspiraba el lunes a conseguir un Balón de Oro que finalmente fue para Harry Kane, se consoló con dos dianas que le afianzan en el podio de la tabla de goleadores, que sigue liderada por Raphinha (15 goles).

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- "La Liga es muy larga" -

El resultado sirve además para ganar confianza antes de otros dos grandes duelos: en el Camp Nou el martes contra el Aston Villa en Champions y en el Metropolitano el próximo domingo contra el Atlético, un duelo en el que estará en juego el liderato de LaLiga.

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Y es que los hombres entrenados por Diego Simeone, a tres días de recibir al potente Bayern Múnich en Liga de Campeones, se impusieron 2-0 en su visita al Levante para asaltar durante unas horas lo alto de la tabla.

Fue la séptima victoria consecutiva en Liga para los hombres de Diego Simeone, que suman nueve en los once partidos que han disputado desde el inicio del campeonato.

Barcelona le ganó al Alavés y sigue como líder en la Liga de España. Foto: AFP

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Este domingo, el Real Madrid de José Mourinho, tercero, visita al Racing de Santander.

En el resto de partidos del sábado, el Betis (4º) venció 2-1 al colista Málaga y se mantiene al acecho del Real Madrid, mientras que el Rayo Vallecano (11º) ganó 3-0 al Celta de Vigo (9º).

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Así quedó la tabla de posiciones en Liga de España, tras Barcelona 6-1 Alavés: