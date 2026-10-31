El Halloween en Atlético Nacional, con James Rodríguez liderando los disfraces; video es viral

Este 31 de octubre los equipos del fútbol colombiano han estado activos en sus redes sociales por la celebración de Halloween, y uno de los que más dio de qué hablar fue Atlético Nacional, quien dejó ver algunos de los particulares disfraces de sus futbolistas, por supuesto, con James Rodríguez liderando la actividad.

El '23' de los 'verdolagas' y máxima figura del equipo dirigido por Lucas González, decidió vestirse como el jocker, el villano de Batman, pintándose la cara, teniendo toda la vestimenta, y de paso hasta llevando la característica carta del malvado personaje de ficción.

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Otros de los dos disfraces más particulares en el video publicado por Atlético Nacional son los de Matheus Uribe como Caperucita Roja, mostrando personalidad y queriendo salir de lo tradicional. Por su parte, Edwin Cardona se vistió como vendedor de una bebida energizante de nuestro país.

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Aunque al parecer no se disfrazaron todos los jugadores del plantel 'verdolaga', en una foto en la que salen la mayoría que decidieron tomarse a pecho esta fecha del 31 de octubre, se pueden ver varios de terror, y hasta un piloto de avión.



En redes sociales no tardó en viralizarse este video de Atlético Nacional, muchos destacando el elegido por James Rodríguez, luego del entrenamiento en el que están preparando el partido frente al Bucaramanga, programado para el lunes 2 de noviembre, a las 8:15 p.m., en el estadio Américo Montanini, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II.

Acá el video de Halloween de Atlético Nacional:

Nuestra sede ha sido invadida 😱 ¿Alguien sabe dónde están nuestros jugadores? 👀

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📹 @nacionaloficial

.#VamosNacional 🇳🇬 pic.twitter.com/IPm6oOkumR — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) October 31, 2026