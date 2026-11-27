En el estadio del Deportivo Cali hubo más amarillas y faltas que goles y buen juego. Y es que, por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, el 'azucarero' recibió a Atlético Bucaramanga, donde ambos tenían la necesidad de ganar para seguir en la pelea y no perderle pisada a América y Millonarios.

Sin embargo, ninguno de los dos se quedó con la ventaja en el marcador y firmaron un empate 1-1, en un compromiso donde ocho jugadores fueron amonestados y se sancionaron 26 infracciones. En medio de ese desespero por recuperar el balón y hacerle daño al rival, muchas veces acudieron a la pierna fuerte.

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El tanteador se abrió por intermedio de Leyser Chaverra, cuando transcurría el minuto 14, a favor del Cali. Eso sí, dicha anotación, como se dice popularmente en el fútbol, 'fue de otro partido'. Quien dominaba y hacía mejor las cosas era Atlético Bucaramanga, pero perdonó y el que no los hace, los ve hacer.

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Para la parte complementaria, el equipo de Pablo Peirano salió decidido a empatar el encuentro y lo logró. Emerson Batalla había sido el hombre más peligros a lo largo del duelo, pero su falta de definición, no le permitió inflar las redes. Fue así como el encargado de igualar las cosas fue el goleador, Luciano Pons.



Como es costumbre, el delantero argentino ganó por los aires, conectó de cabeza y puso el 1-1 definitivo. En los minutos finales, los de Rafael Dudamel entraron en la zona del todo o nada, adelantaron sus líneas, 'llovieron' balones en el área rival y lo intentó de mil maneras, pero no le alcanzó para firmar el triunfo.

Fue así como Cali y Bucaramanga se perjudicaron, cediendo bastante terreno en la tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay II-2026, donde América y Millonarios se perfilan como los firmes candidatos a hacerse con el cupo a la tan anhelada final. Difícil momento para los dos combinados.

Luciano Pons, delantero de Bucaramanga, celebra su gol contra Cali en cuadrangulares Colprensa

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Tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay II-2026

1. América - 4 pts. (+1)

2. Millonarios - 4 pts. (+3)

3. Cali - 2 pts. (-1)

4. Bucaramanga - 2 pts. (-3)

Resultados del grupo B de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 1



Bucaramanga 2-2 América

Cali 0-0 Millonarios

Fecha 2



Millonarios 4-1 Bucaramanga

América 2-1 Cali

Fecha 3



Cali 1-1 Bucaramanga

Deportivo Cali recibió a Atlético Bucaramanga por la fecha 3 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Programación del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 3

Millonarios vs. América

Día: viernes 27 de noviembre.

Hora: 8:40 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Fecha 4

Bucaramanga vs. Cali

Día: martes 1 de diciembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Américo Montanini.

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América vs. Millonarios

Día: martes 1 de diciembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.