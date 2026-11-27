Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentarán este sábado en el estadio El Campín de Bogotá, en un partido de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales que será clave en la búsqueda por un cupo a la final de la Liga BetPlay II-2026.

El grupo A de los cuadrangulares lo lidera el 'verdolaga' con cuatro puntos, seguido de los 'leones' e Independiente Medellín con tres cada uno, mientras que el Once Caldas cierra la zona con una unidad.

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Justamente estos dos últimos equipos se enfrentarán el domingo en el estadio Atanasio Girardot con la mirada puesta en sobrevivir.

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Picar en punta

El partido de este sábado en la capital de la República será clave para ambos clubes porque supondrá una oportunidad para picar en punta y acercarse a la final del campeonato.

Franco Fagúndez, delantero de Santa Fe Santa Fe Oficial

Santa Fe viene de golear por 3-0 al Once Caldas con un partido sobresaliente del uruguayo Franco Fagúndez, quien anotó un gol y sirvió dos asistencias.

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Además del atacante charrúa, el entrenador del equipo, el también uruguayo Pablo Repetto, contará para este partido con el resto de sus figuras, incluido Nahuel Bustos, el goleador Hugo Rodallega, el experimentado centrocampista Daniel Torres, el central Emanuel Olivera y el arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

Atlético Nacional, entre tanto, goleó por 4-1 al DIM el miércoles pasado en un partido que tuvo como gran figura a James Rodríguez que no sólo hizo dos asistencias sino que también fue el eje del ataque del equipo.

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El verde paisa, dirigido por Lucas González, tratará de mantener el buen nivel mostrado contra el Medellín y para ese propósito se espera que ante Santa Fe sean titulares también el golero argentino Franco Armani, el central William Tesillo, el creativo Edwin Cardona, el volante Elías Cabrera y el artillero Alfredo Morelos.

James Rodríguez, mediocampista y figura de Atlético Nacional contra Independiente Medellín Getty Images

Santa Fe vs. Nacional: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de cuadrangulares de Liga BetPlay II-2026:

Día: sábado 28 de noviembre del 2026.

sábado 28 de noviembre del 2026. Jornada: tercera fecha del grupo A.

tercera fecha del grupo A. Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Nemesio Camacho El Campín (Bogotá). Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).

Bismarks Santiago (Atlántico). Transmisión por TV: Win Fútbol

Win Fútbol ONLINE: www.golcaracol.com