Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga protagonizaron un partido de mucha fricción, pero pocas emociones en el estadio del conjunto 'azucarero'. En el duelo correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, ambos equipos necesitaban ganar para mantenerse en la pelea por el cupo a la final, pero terminaron repartiendo puntos (1-1) y favoreciendo a América de Cali y Millonarios.

El compromiso estuvo marcado por las faltas y las tarjetas amarillas. En total, el árbitro sancionó 26 infracciones y amonestó a ocho jugadores, en un encuentro en el que la intensidad y el desespero por recuperar el balón terminaron imponiéndose sobre el buen fútbol.

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Aunque Atlético Bucaramanga tuvo mejores pasajes y generó opciones para abrir el marcador, fue el Deportivo Cali el que golpeó primero. Al minuto 14', Leyser Chaverra apareció para marcar el 1-0 y darle una ventaja inesperada al equipo local, que encontró premio en una de sus aproximaciones.

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El tanto fue un duro golpe para el 'leopardo', que había mostrado argumentos para ponerse arriba. Emerson Batalla fue uno de los jugadores más peligrosos del conjunto visitante, pero la falta de precisión frente al arco le impidió concretar las oportunidades que tuvo durante el encuentro.



En el segundo tiempo, los dirigidos por Pablo Peirano salieron con la intención de conseguir la igualdad y finalmente lo lograron. Luciano Pons, el goleador argentino, apareció en el momento indicado y, con un certero cabezazo, venció al arquero del Cali para establecer el 1-1 definitivo.

Luciano Pons, delantero de Bucaramanga, celebra su gol contra Cali en cuadrangulares Colprensa

En los minutos finales, el equipo de Rafael Dudamel se lanzó al ataque. Adelantó sus líneas, buscó por las bandas y llenó el área rival de centros, pero no encontró la fórmula para quedarse con los tres puntos.

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Con este resultado, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga llegaron a dos unidades después de tres jornadas y complicaron seriamente sus aspiraciones de llegar a la final. El empate terminó siendo un resultado favorable para América y Millonarios, que ahora cuentan con una oportunidad importante para tomar distancia en el grupo B.