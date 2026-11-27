Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó que, "hasta ahora", no ha tenido "ningún problema con el vestuario" y resaltó que "el objetivo colectivo" del equipo, supera las 'caritas' del "egoísmo natural" de los jugadores.

En la rueda de prensa previa a la visita del Alavés al Santiago Bernabéu para la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, el técnico portugués resaltó como uno de sus logros que "el grupo funcione como grupo" y negó que exista competencia entre el brasileño Vinicius y el marfileño Yan Diomande.

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"'Caritas' siempre encuentras, pero yo hasta ahora no he tenido ningún problema con el vestuario, de verdad. El problema puede llegar, pero si llega, será absorbido por el propio vestuario. Como los veo, no veo que el problema pueda llegarme a mí. Si me llega, estamos para ayudar, pero no creo. Obviamente que la gente quiere jugar, pero el objetivo colectivo va a superar las 'caritas' del egoísmo natural que cada jugador de fútbol tiene", añadió.

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Incidió en que hombres como Vinícius y Diomande no son competencia: "Aquí no existe competencia, son cosas vuestras. Es una cosa que nos ha costado mucho construir, es de las cosas menos valoradas, pero de las más importantes de los últimos cinco meses, que este grupo funcione como grupo. Ahora que las cosas están a un nivel importante de estabilidad, parece que vuestra tentación es crear este tipo de situaciones. Si alguno de ellos mañana marca, es gol del Real Madrid, no interesa a nadie dentro del vestuario", resumió.



Jose Mourinho, entrenador portugués del Real Madrid. AFP

"La semana pasada, Vinícius tenía que marcharse, después era incompatible con Diomande, ahora ya no se tiene que marchar, ya es compatible con Diomande, tienen que jugar siempre los dos juntos... Veo que Vini ha mejorado, lo que es normal, pero la cosa más difícil es que el grupo te quiera, independiente de tu rendimiento. Esa ha sido la gran estructura de base de Vinícius cuando era machacado por vosotros, por los aficionados. Es un chico que quiere mucho a sus compañeros, al Real Madrid, quiere ayudar, y ya está en ese nivel en que nos ayuda", remarcó.