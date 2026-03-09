Cristian 'Chicho' Arango enciende las alarmas en Nacional; confirmaron la gravedad de sus lesiones

En la 10ª jornada del fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional protagonizó una remontada 2-1 sobre Águilas Doradas, en un partido que se disputó en el estadio Cincuentenario, en Medellín. Sin embargo, no todo fueron noticias positivas luego del fuerte golpe que sufrió Cristian 'Chicho' Arango y que lo obligó a retirarse del partido en los primeros minutos.

El reloj marcaba el número 10, cuando Arango chocó con un defensor rival y cayó tendido en el piso, quedando inconsciente por la severidad del golpe. Sus compañeros se alarmaron y pidieron de inmediato el ingreso del cuerpo médico y de la camilla para que fuera retirado en una ambulancia rumbo a un hospital.

Si bien el mismo jugador y Nacional reportaron horas después que se encontraba fuera de peligro, este lunes desde el departamento de prensa del club 'verdolaga', anunciaron una novedad que enciende las alarmas de inmediato.

"Atlético Nacional informa. Chicho Arango: Luxación de clavícula, fractura de nariz, y conmoción cerebral que por fortuna no pasó a mayores. Está bajo protocolos de FIFA. Informaremos más adelante tiempos de recuperación", contó en redes sociales el periodista Wbeimar Muñoz.



Hasta el momento, Arango ha disputado seis partidos con la camiseta verdiblanca, en los cuales ha marcado un gol y acumula un total de 200 minutos de juego. Cabe recordar, que, fue uno de los últimos refuerzos en incorporarse en 2026 y venía compitiendo por el puesto en ataque con Alfredo Morelos, quien es el delantero titular y preferido por el DT Diego Arias.

¿Cuanto tiempo de recuperación requieren las lesiones que presenta Cristiano 'Chicho' Arango?

La luxación de clavícula suele producirse tras una caída o impacto directo en el hombro y su tiempo de recuperación puede variar entre 3 y 6 semanas en casos leves o moderados. La fractura de nariz, por su parte, es una de las lesiones faciales más frecuentes en el fútbol y normalmente requiere entre 2 y 3 semanas de recuperación, aunque algunos jugadores pueden volver antes utilizando una máscara protectora. En cuanto a la conmoción cerebral, los protocolos médicos son más estrictos y obligan a un regreso progresivo a la actividad, que suele tardar entre 7 y 14 días, dependiendo de la evolución de los síntomas.