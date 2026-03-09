Detalles del plan de la Selección Colombia para cierre de la preparación, de cara al Mundial 2026

Uno de los temas que centra la atención de los aficionados de nuestro país tiene que ver con toda la información cercana a la Selección Colombia, que participará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que quedó encuadrada en el grupo K junto a Azerbayián, Portugal y un rival que saldrá del repechaje que disputen Jamaica, Nueva Caledonia y Congo.

Y este lunes, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se entregaron algunos detalles relacionados con la fase final de la preparación. Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, indicó inicialmente que "la Selección Colombia se va a concentrar en Medellín, en la última semana de mayo. No será una concentración rígida, los jugadores que quieren, estarán en el hotel; mientras que los que vivan en Medellín se pueden ir a su casa".

Además de eso, ya se cuenta con un calendario definido de duelos de preparación, en los que Néstor Lorenzo tendrá la nómina mundialista definida. "Ya después vendrá la concentración en forma, ya preparando el partido de despedida frente a Costa Rica, que es en El Campín 29 de mayo. Están en minucioso seguimiento a las condiciones del terreno de juego", agregó Hernández Bonnet.

Nuestro director general también precisó cómo será el calendario de actividades luego de ese juego del adiós a la afición nacional. "Ahí vuelve la concentración en Bogotá, luego viaja a San Diego, en Estados Unidos, para jugar frente a Jordania el 7 de junio, se quedan allí tres días en San Diego, luego ya van al campamento en Guadalajara. No se va a concentrar en la sede de Atlas; va a un hotel dispuesto por FIFA que queda a 20 minutos de las canchas de Atlas. Así se va a mover el seleccionado colombiano", complementó.



"Entiendo que una delegación de la Selección estuvo en Estados Unidos este fin de semana. El equipo logístico para ver lo que van a hacer esos tres días en San Diego, antes de viajar a México", finalizó Javier Hernández Bonnet.

Luis Díaz celebra gol con la Selección Colombia Getty Images