Selección Colombia / Detalles del plan de la Selección Colombia para cierre de la preparación, de cara al Mundial 2026

Detalles del plan de la Selección Colombia para cierre de la preparación, de cara al Mundial 2026

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entregaron algunos detalles significativos del plan de trabajo que tendrá la Selección Colombia, antes de llegar a su sede de concentración en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de mar, 2026
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
