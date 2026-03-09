Atalanta vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

El estado físico de Harry Kane por un problema reciente en un gemelo arroja dudas sobre su estado de cara al duelo de ida de octavos de final de la Champions League, el martes en el campo del Atalanta, pero el Bayern Múnich tiene un comodín guardado en la manga: el colombiano Luis Díaz.

Habitualmente extremo y escudero de lujo del astro inglés, el exatacante del Liverpool ha dado sobradas muestras de que no tiembla al asumir el liderazgo, como ocurrió el viernes, cuando en ausencia de Kane abandonó sus dominios de la banda para asumir labores de nueve más puro y liderar a los muniqueses a una victoria liguera ante el Borussia Mönchengladbach, firmando el primer gol y dando una asistencia en la goleada 4-1.

"Sus números son impresionantes", sentenció el sábado el diario Bild para aplaudir la primera temporada en Alemania de Lucho Díaz (29 años), que ha conseguido 20 tantos y ha dado 16 asistencias en partidos oficiales esta temporada.

En el Bayern, al que llegó procedente del Liverpool, solo le supera en esos datos de participación directa en tantos el propio Kane, con 50 (45 goles y 5 asistencias).



"Espero que Kane esté. Si lo consigue, genial. Si no, lo haremos con los chicos que tenemos", avanzó el entrenador Vincent Kompany después del triunfo ante el Gladbach al referirse al inminente viaje a Lombardía, en el que no podrá contar con el arquero Manuel Neuer por lesión.



"Oliaz"

Si finalmente Kane no puede estar en el césped del Stadio Di Bergamo o si el ex del Tottenham no está al 100%, Luis Díaz estaría llamado a asumir el rol protagonista, por mucho que él insista en que el colectivo es la auténtica fuerza del campeón de Alemania.

"Somos una familia. Nuestra mayor fortaleza es la unidad, todos nos esforzamos al máximo. Tenemos un grupo muy unido, muy trabajador y humilde, todo ello con un cuerpo técnico increíble", destacó en una entrevista el fin de semana con la web del Bayern, pensando ya en la eliminatoria de octavos.

Además de con Kane, Luis Díaz está demostrando esta temporada una enorme sintonía con el francés Michael Olise, con el que ha establecido un dúo de la prensa incluso bautizó como "Oliaz", haciendo recordar al "Robbery" que conformaron Arjen Robben y Franck Ribéry, dos de los ídolos de la historia reciente del club bávaro.

"No somos un equipo de individualidades, sino que todos trabajamos como un colectivo por un objetivo común", aseguró Olise también este fin de semana a la web de su club, en la previa del choque ante el Atalanta.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane. Getty Images.

La espina clavada de 2022

En la fase de liga de la Champions, donde el Bayern fue una de las sensaciones al acabar segundo del grupo único de 36 formaciones, solo superado por el Arsenal, Luis Díaz aportó tres goles, uno en la goleada 4-0 sobre el Brujas en octubre y, sobre todo, un doblete para la victoria 2-1 en el campo del defensor del título, el Paris Saint-Germain, a principios de noviembre.

En ese partido en la capital francesa, Luis Díaz fue también protagonista por otros datos menos positivos: fue expulsado en el descuento de la primera parte y lesionó a Achraf Hakimi, lo que llevó a titular al diario deportivo francés L'Équipe con "Doctor Luis y Míster Díaz".

El primer contacto de Luis Díaz con la Champions fue en 2020, cuando vestía los colores del Oporto, pero sus opciones de conquistarla empezaron a ser reales cuando dio el salto a uno de los gallos de pelea del fútbol europeo, el Liverpool, con el que llegó a ser subcampeón en 2022, en una final perdida en París ante el Real Madrid.

Luis Díaz estuvo en el once de los Reds aquella noche en el Estadio de Francia, convirtiéndose en el primer colombiano en ser titular en una final de Champions, pero fue anulado por Dani Carvajal y compañía.

Con el Bayern, Luis Díaz aspira a un triplete de títulos en el final de temporada (Bundesliga-Copa-Champions), que sería el mejor de los presagios antes de asumir el liderazgo de Colombia en el Mundial 2026.



Hora y dónde ver Atalanta vs. Bayern Múnich, en la Champions League

Fecha: martes 10 de marzo.

Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: New Balance Arena, en Bérgamo.

Transmisión: ESPN.