MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Atalanta vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Atalanta vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Este martes 10 de marzo, Bayern Múnich visitará al Atalanta por el juego de ida de los octavos de final de la Champions League. ¡Luis Díaz, en acción!

Por: AFP
Actualizado: 9 de mar, 2026
Luis Díaz en partido con Bayern Múnich.
Luis Díaz en partido con Bayern Múnich.
Getty

