James Rodríguez ya le puso fecha a su debut con el Minnesota United en la MLS; ¿qué dijo?

James Rodríguez es considerado uno de los mejores jugadores colombianos de todos los tiempos y por eso cualquier noticia relacionada con él genera repercusiones y más ahora con el Mundial de 2026 cada vez más cerca. El '10' fue fichado por el Minnesota United para este año, pero hasta el momento no ha debutado, causando incertidumbre sobre su estado actual.

El cucuteño reapareció en las redes sociales en las últimas horas y dejó una importante declaración, con la que le puso fecha a su estreno con el club del norte de los Estados Unidos. El volante se conectó en un streaming con 'Pelicanger', influencer colombiano con quien comparte la administración y presidencia de un equipo de la Kings League en latinoamérica.

James dio a entender que no los podía acompañar en el próximo encuentro del club de esta particular liga de fútbol, porque tiene compromiso con Minnesota. "El próximo fin de semana, juego el domingo, así que no voy poder estar", fue la respuesta del mediocampista.

'Pelicanger' se sorprendió y no dudo en consultarle por el rival. "Contra el equipo de Thomas Muller, el Vancouver Whitecaps", le replicó Rodríguez Rubio, de inmediato.



Para cerrar la conversación, el streamer le preguntó si estaba feliz en territorio norteamericano y el jugador de 33 años fue muy sincero: "Si, está bueno esto acá".

¿Por qué James Rodríguez no ha debutado en la MLS?

El colombiano fue uno de los últimas jugadores en unirse al club y además tuvo que esperar su visa de trabajo, por lo tanto, pese a que estaba disponible, no podía ni siquiera entrenar por cuestiones legales. Con los papeles al día, se puso a disposición del cuerpo técnico, el cual ha decidido llevarlo de a pocos, ya que no juega desde noviembre de 2025 cuando tuvo minutos con la Selección Colombia en juegos de fogueo.

James ya tuvo su primera convocatoria y hasta estuvo 'calentando', pero el entrenador decidió no ponerlo todavía para que se siga acoplando. Dicho esto, el colombiano no estuvo en el empate con Austin, en la victoria sobre Cincinnati y en la derrota con Nashville. Con la declaración que entregó, su debut sería el domingo 15 de marzo en la visita a Vancouver Whitecaps, a las 3.30 p.m. (hora Colombia).