Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Carlo Ancelotti iba a ver a Neymar con Santos, pero se llevó una sorpresa

Carlo Ancelotti iba a ver a Neymar con Santos, pero se llevó una sorpresa

En Brasil todos le piden al DT Carlo Ancelotti que convoque a Neymar a la 'canarinha', sin embargo, cuando se agendó justo para verlo jugar, se presentó un contratiempo.

Por: EFE
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Carlo Ancelotti (izq.), DT de Brasil junto a Neymar.
Carlo Ancelotti (izq.), DT de Brasil junto a Neymar.
Fotos: AFP y Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad