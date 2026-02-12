Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Paraguay 0-0 Colombia

Publicidad
La Selección Colombia avanza a paso firme en el Sudamericano femenino Sub-20. Este jueves 12 de febrero, midió fuerzas con Paraguay, anfitriona del certamen, y firmó un empate 0-0. De esa manera, la 'tricolor' terminó la fase de grupos en lo más alto de su zona, con ocho puntos y una diferencia de gol +3. Además, fue el único equipo que no recibió tantos en contra.
De la mano de Luisa Agudelo, capitana, líder y referente bajo los tres palos, y Maithe López, goleadora del combinado patrio, se instalaron en el hexagonal final. Allí, buscarán uno de los cuatro cupos al Mundial que entrega este certamen. Venezuela y Paraguay fueron las otras selecciones que avanzaron en el grupo A, mientras que en el B aún hay una plaza disponible.
Grupo A
1. Colombia - 8 pts. (+3)
2. Venezuela - 7 pts. (+3)
3. Paraguay - 5 pts. (+2)
4. Uruguay - 4 pts. (-3)
5. Chile - 2 pts. (-5)
Grupo B
1. Brasil - 9 pts. (+12)
2. Argentina - 9 pts. (+9)
3. Ecuador - 3 pts. (+4)
4. Perú - 3 pts. (-8)
5. Bolivia - 0 pts. (-17)
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Perú vs. Ecuador
Día: viernes 13 de febrero.
Hora: 4:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Emiliano Ghezzi, Asunción.
Brasil vs. Argentina
Día: viernes 13 de febrero.
Hora: 4:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa.
De acuerdo con la programación del certamen, la primera jornada de la última fase se disputará el lunes 16 de febrero. Posteriormente, la fecha 2 está programada para el jueves 19 del mismo mes, mientras que la tercera jornada se disputará el domingo 22. La fecha 4 será el miércoles 25 y, por última, la quinta jornada tendrá acción el sábado 28 de febrero.