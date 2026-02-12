Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Paraguay 0-0 Colombia

La Selección Colombia avanza a paso firme en el Sudamericano femenino Sub-20. Este jueves 12 de febrero, midió fuerzas con Paraguay, anfitriona del certamen, y firmó un empate 0-0. De esa manera, la 'tricolor' terminó la fase de grupos en lo más alto de su zona, con ocho puntos y una diferencia de gol +3. Además, fue el único equipo que no recibió tantos en contra.

De la mano de Luisa Agudelo, capitana, líder y referente bajo los tres palos, y Maithe López, goleadora del combinado patrio, se instalaron en el hexagonal final. Allí, buscarán uno de los cuatro cupos al Mundial que entrega este certamen. Venezuela y Paraguay fueron las otras selecciones que avanzaron en el grupo A, mientras que en el B aún hay una plaza disponible.



Tablas de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20

Grupo A

1. Colombia - 8 pts. (+3)

2. Venezuela - 7 pts. (+3)

3. Paraguay - 5 pts. (+2)

4. Uruguay - 4 pts. (-3)

5. Chile - 2 pts. (-5)

Grupo B

1. Brasil - 9 pts. (+12)

2. Argentina - 9 pts. (+9)

3. Ecuador - 3 pts. (+4)

4. Perú - 3 pts. (-8)

5. Bolivia - 0 pts. (-17)



Resultados de la fase de grupos del Sudamericano femenino Sub-20

Fecha 1



Paraguay 4-0 Chile

Uruguay 0-2 Venezuela

Bolivia 0-2 Perú

Brasil 3-2 Ecuador

Fecha 2



Chile 0-0 Colombia

Uruguay 0-0 Paraguay

Bolivia 0-5 Brasil

Ecuador 1-2 Argentina

Fecha 3



Colombia 1-0 Venezuela

Chile 0-1 Uruguay

Ecuador 6-0 Bolivia

Argentina 4-0 Perú

Fecha 4



Colombia 2-0 Uruguay

Venezuela 2-0 Paraguay

Perú 0-6 Brasil

Argentina 4-0 Bolivia

Fecha 5



Venezuela 0-0 Chile

Paraguay 0-0 Colombia

Programación fecha 5 del grupo B del Sudamericano femenino Sub-20

Perú vs. Ecuador

Día: viernes 13 de febrero.

Hora: 4:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Emiliano Ghezzi, Asunción.

Brasil vs. Argentina

Día: viernes 13 de febrero.

Hora: 4:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa.



¿Cuándo empieza el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20?

De acuerdo con la programación del certamen, la primera jornada de la última fase se disputará el lunes 16 de febrero. Posteriormente, la fecha 2 está programada para el jueves 19 del mismo mes, mientras que la tercera jornada se disputará el domingo 22. La fecha 4 será el miércoles 25 y, por última, la quinta jornada tendrá acción el sábado 28 de febrero.