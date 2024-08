Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024, tras perder 2-1 con Colo Colo el pasado martes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde los ‘tiburones’ tenían la chance de ganar y pasar a cuartos de final. Sin embargo, una mala noche significó una derrota y de paso la despedida del certamen internacional.

Luego de esa eliminación, un reconocido empresario de la capital del Atlántico, identificado también por ser hincha del conjunto rojiblanco, dejó un mensaje en sus redes sociales expresando que algún día sueña con poder ser el dueño del equipo.

¿Cuánto cuesta el Junior de Barranquilla?

Por ese motivo, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el periodista Fabio Poveda dio una información sobre cuánto valdría el club ‘tiburón’, para la persona o grupo empresarial que esté interesado.

“Una fuente cercana me dijo que si algún día llegan a vender al Junior de Barranquilla, el precio es de 100 millones de dólares para arriba, ese es el punto de partida”, aseguró el comunicador en el nombrado espacio radial.

Junior de Barranquilla - Foto: Colprensa

¿Quién es el empresario que sueña con comprar al Junior?

“Es un sueño y que no me despierten, yo no trato de decir que el equipo está mal, sino que nos gustaría participar. A mí me dicen por qué no compras un equipo, pero a mí me gusta es el Junior. Está lejísimos, los dueños no lo quieren vender, ellos hacen un buen trabajo, hay cosas que no nos están funcionando como que no corrían los jugadores, no tenían iniciativa, tuvimos muchas opciones de gol, queda uno con la desesperanza, el siguiente día uno se queda paralizado”, dijo a los medios barranquilleros, Christian Daes, quien lidera la reconocida empresa Tecnoglas.

En las últimas horas el empresario ha estado muy activo en su cuenta de 'X', antes Twitter, para apoyar a los jugadores y al equipo previo al partido de Copa Libertadores. De hecho, tras las polémicas palabras de Arturo Vidal antes del duelo de Junior y Colo Colo, prometió un premio si lograban el paso a cuartos de final, algo que al final no se logró.

Mi sueño es comprar el @JuniorClubSA y hacerlo campeón de la copa libertadores. Y mas pronto que tarde No me despierten. — Christian Daes (@ChrisDaes) August 22, 2024