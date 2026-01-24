Daniel Cataño regresó a Colombia, pero no a Millonarios: le pusieron la '10' en su nuevo club

Este sábado, horas antes de visitar al Deportivo Cali por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026, Independiente Medellín anunció un refuerzo de lujo. Se trata de Daniel Cataño, volante de 34 años que llega procedente del Bolívar de Bolivia y con recordado paso en Millonarios.

[✍️🔴🔵] ¡Daniel Cataño regresa al Poderoso! 🤩

Campeón en varias ocasiones en Colombia y figura de sus equipos en los últimos años, el nacido en Bello, Antioquia, vuelve a vestir los colores del Medallo.

¡Bienvenido, parcero! ❤️💙



Nacido en Antioquia, Daniel Cataño regresa a la institución luego de haber defendido los colores del club entre 2017 y 2018, consolidándose desde entonces como uno de los mediocampistas más destacados del fútbol profesional colombiano.

El jugador cuenta con una amplia trayectoria nacional e internacional, con pasos por clubes como Millonarios FC, Deportes Tolima y el Club Bolívar de Bolivia, institución a la que el Deportivo Independiente Medellín adquiere sus derechos deportivos hasta diciembre de 2027. Cataño se distingue por su calidad técnica, visión de juego y experiencia en competencias de alto nivel.

A lo largo de su carrera en el fútbol colombiano, Daniel fue campeón del Torneo BetPlay Dimayor 2015 con Atlético Bucaramanga; de la Liga BetPlay Dimayor 2021 y la Superliga 2023 con Deportes Tolima; y con Millonarios FC obtuvo la Copa BetPlay 2022, la Liga BetPlay Dimayor 2023 y la Superliga 2024.



En su más reciente temporada con el Club Bolívar, disputó 31 partidos oficiales, en los que registró 7 goles y 10 asistencias, cifras que evidencian su regularidad, rendimiento competitivo y aporte ofensivo.

Daniel Cataño, jugador colombiano en Bolívar de La Paz

Los números de Daniel Cataño

A lo largo de su trayectoria en clubes, ha disputado 356 partidos oficiales, en los que registró 37 goles y 42 asistencias, cifras que reflejan su aporte constante en la generación de juego y en la definición.

Su recorrido incluye etapas en Millonarios FC, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Bolívar La Paz, Deportivo Pasto y Leones FC. En Millonarios, club donde ha tenido uno de sus ciclos más importantes, suma 122 partidos, 14 goles y 17 asistencias, consolidándose como un futbolista clave en la estructura ofensiva del equipo. Con Deportes Tolima disputó 98 encuentros, aportando 6 goles y 10 asistencias, mientras que en Bolívar fue protagonista con 31 partidos, 7 goles y 10 asistencias, mostrando un rendimiento destacado en el fútbol boliviano.

También tuvo pasos relevantes por Atlético Bucaramanga (41 partidos, 5 goles y 3 asistencias), Independiente Medellín (34 partidos, 2 goles y 1 asistencia), Deportivo Pasto (19 partidos, 1 gol y 1 asistencia) y Leones FC (11 partidos, 2 goles). En total, acumuló más de 21.000 minutos en cancha, evidenciando regularidad y continuidad.