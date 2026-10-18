David González, molesto y autocrítico con el rendimiento de América contra Bucaramanga

Atlético Bucaramanga y América de Cali empataron 1-1, en el estadio Américo Montanini, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, y el entrenador, David González, ofreció una rueda de prensa llena de autocrítica. En cada respuesta que dio, resaltó la buena labor del 'leopardo', pero también hacía énfasis en las fallas de los 'escaraltas'.

Y es que el local tuvo 10 jugadores desde el minuto 26' por la roja a Carlos Romaña y los 'diablos rojos' no supieron aprovechar esa superioridad numérica en cancha. Además, dejó claro el partido del miércoles 21 de octubre, contra Barranquilla, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, es el más importante del semestre.

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¿Por qué no se logró aprovechar el jugador de más?

"Bucaramanga es un equipo que, además de tener buenos jugadores, compite de una manera en la que si no lo igualas, pierdes. Le ganó a Medellín y Junior, con 10 jugadores, y a América también le pudo haber ganado. No fue nuestra mejor versión, tenemos que revisar y mirar qué tipo de soluciones necesitamos para lo que falta, clasificar y entrar de la mejor manera a cuadrangulares".

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¿Los cambios sirvieron para rematar mejor?

"Lo que quedaba del primer tiempo, cuando ellos ven la tarjeta roja, seguimos con el partido al mismo ritmo, jugando igual como si tuvieran los once, entonces no se aprovecho. Había que hacer correr al rival y que aparecieran los espacios. Eso se intentó en el segundo tiempo y, en una acción displicente por parte nuestra, Sambueza recorre 20 metros y nadie es capaz de meter el pie y termina en un remate de Pons. Después de eso cambia el desarrollo, ya que, al estar abajo en el marcador, con el rival teniendo un hombre menos, te golpea y lleva a pensar qué estás haciendo mal. Los cambios sirvieron, llenaron de energía y permitieron que llegáramos más veces. Al final, pudimos haberlo ganado, pero sí hay que ser contundentes".



Bucaramanga y América de Cali se enfrentaron en el estadio Américo Montanini por la Liga BetPlay II-2026 Twitter de América de Cali

¿Qué decir de Atlético Bucaramanga?

"Es un gran equipo, por algo está invicto y no es casualidad. Compite de una manera increíble y eso es difícil de superar, por algo nadie le ha podido ganar. Falta encontrarnos de nuevo y, seguramente, será bonito. Enfrentar a equipos de Pablo Peirano es lindo porque proponen y luchan".

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¿Cómo analiza el juego contra Barranquilla por Copa?

"Es un partido importantísimo, en especial por el antecedente de nuestro rival, que viene de eliminar a equipos de primera y que son históricos. Este es el juego más importante del semestre. Se asumirá con los jugadores que mejor estés, entendiendo muchos datos. Contra Cúcuta, seguramente hagamos variantes y se le den minutos a algunos, pero el duelo con Barranquilla es prioridad".