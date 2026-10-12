David González se exaltó luego de derrota de América con Medellín en el Pascual; "no hay pelea"

Independiente Medellín remontó este domingo y derrotó por 2-1 al América de Cali, que jugó con diez futbolistas desde el final del primer tiempo por la expulsión de Dany Rosero, en el cierre de la decimocuarta jornada de la liga colombiana. Tras el compromiso, hubo malestar del técnico David González, por una pregunta en rueda de prensa.

Al estratega antioqueño le dijeron que “desaprovecharon una oportunidad grandísima de reconciliarse con la hinchada hoy, lastimosamente no se consigue la victoria y esto es un ‘run run’ de redes sociales, y es que a este equipo le pesa la presión después de 25 mil personas, ¿qué me puede decir sobre eso?”.

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De inmediato, David González se mostró enojado por esta pregunta y respondió que “yo creo que el estilo de la pregunta debería cambiar, porque es que arrancas con que perdimos una oportunidad de reconciliarnos, ese es tu pensamiento, el problema es que tu tienes la capacidad de influir en mucha gente, yo espero tener la capacidad de hacerlo, pero no se trata de que el estadio se llene o no se llene, no quiere decir que haya o no reconciliación, o que haya o no pelea. Nosotros lo que más queríamos era dar un espectáculo donde la gente disfrutara, no veníamos con ese mensaje en nuestra cabeza como en al tuya, hemos hecho todo para reconciliarnos con la hinchada”.

David González, DT del América de Cali. Foto oficial del América de Cali.

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Seguido a eso, el periodista intentó contra preguntar, pero el DT del América de Cali, se mostró firme en su respuesta, asegurando que “si estas ruedas de prensa fueran un conversatorio, que ojalá lo fueran algún día, podrías hablar, ya en este momento terminaste tu pregunta y no puedes hablar”.



Para terminar su respuesta, González puntualizó en que “nosotros hemos hecho todo, somos líderes, hemos jugado bien, hemos goleado, por la razón que sea, el Pascual no había podido estar en un escenario lindo como estuvo hoy. Se pierde el partido, porque jugamos mal el primer tiempo, con diez hombres no alcanzamos a mantener. Al final nosotros estamos haciendo las cosas bien, estoy convencido que la gente volverá al estadio, le energía estuvo hasta el minuto 90”.

Así fue América 1-2 Medellín, por Liga BetPlay 2026-II:

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El América se adelantó en el minuto 7 por intermedio de Luis Quiñones, en una acción validada por el árbitro tras revisar el videoarbitraje (VAR), pero el Medellín igualó en el 25 con un cabezazo de Luis Escorcia que silenció el Pascual Guerrero de Cali.

La expulsión de Rosero por doble amonestación en el minuto 45+2 dejó al América con diez jugadores antes del descanso, una circunstancia que aprovechó el Medellín para buscar la remontada y sellar la victoria en el minuto 84, cuando Carlos Lucumí marcó de cabeza.

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Con este resultado, el América se mantiene en el primer puesto con 27 puntos, muy cerca de sellar su paso a la fase final del torneo, seguido por el Deportivo Cali, con 25.

Entretanto, Medellín ascendió provisionalmente al quinto lugar de la tabla con 23 unidades, las mismas que Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, que tienen partidos pendientes y mejor diferencia de goles.