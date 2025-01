David Macalister Silva no se olvidó de Falcao: así se despidió el capitán del Millonarios

Después de varios intentos por su renovación, la historia entre Millonarios y Radamel Falcao García no tuvo un final feliz. Las negociaciones entre ambas partes no llegaron a buen puerto, por lo que el 'Tigre' no se vestirá de azul en 2025.

La noticia generó todo tipo de reacciones, sobre todo en aquellos que querían la continuidad del goleador histórico de la Selección Colombia, en el conjunto 'embajador.

Macalister Silva se despidió de Falcao

Varios jugadores de Millonarios no perdieron la oportunidad de despedirse de Falcao, uno de ellos fue el capitán del cuadro capitalino, David Macalister Silva, que a través de sus redes sociales dedicó un sentido mensaje para el delantero, de 38 años, que por ahora se desconoce su futuro.

Desde sus historias de Instagram, ‘Maca’ colgó una fotografía en la que aparece junto a Falcao. La imagen tiene una dedicatoria muy especial para el exAtlético de Madrid:

“Iba, es y fue un privilegio haber jugador contigo en el club de nuestros corazones @millosfcoficial.. pero sobre todo conocer a la persona y entender por qué eres FALCAO. Gracias por tanto @falcao”, escribió Silva.

El capitán de Millonarios dedicó un sentido mensaje para el delantero, que no seguirá en el club. Foto: @davidms06 - Instagram

Por su parte, García Zárate publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al club y a los hinchas.

"No es un adiós, es un hasta pronto. Eternamente habrá un lazo que me une a Millonarios y a Colombia, siempre estaré dispuesto a trabajar por los sueños de todos los niños de mi hermoso País".

Haber tenido la oportunidad de regresar a Colombia con mi familia, que mis hijos vivieran en el País donde todo inició y cumplir mi sueño de jugar en Millonarios son de las cosas más grandes que me han pasado en la vida. Compartir con las nuevas generaciones, con compañeros que… pic.twitter.com/ba4t94R8lx — Radamel Falcao (@FALCAO) January 21, 2025

Los números de Falcao en Millonarios

Con la camiseta de Millonarios, el goleador samario disputó por todas las competiciones un total de 16 partidos con registro de cinco anotaciones en 817 minutos en cancha.

La renovación del samario generó malestar en un sector de la afición azul, que reclama a la dirigencia refuerzos para afrontar el primer semestre del año, en el que disputarán además de la liga, la fase previa de la Copa Sudamericana, en la que se verán las caras contra Once Caldas en el Palogrande de Manizales.

¿Cuándo juega Millonarios?

Los dirigidos por David González tendrán acción por la primera jornada de la Liga BetPlay I - 2025 contra Unión Magdalena, uno de los recién ascendidos a la primera división del fútbol colombiano.

El duelo entre 'bananeros' y 'embajadores' está programado para el viernes 24 de enero. La pelota rodará en el Sierra Nevada, de Santa Marta, a partir de las 8:10 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de 'Win'.